La guerre en Ukraine: unique et dangereuse

Certains s’indignent de l’attention portée à la guerre en Ukraine en comparaison d’autres conflits brûlants. Pourquoi la guerre qui sévit en Éthiopie ne bénéficie-t-elle pas d’une attention semblable ? Qu’en est-il de la guerre au Yémen ? Pourquoi porter autant d’attention au conflit ukrainien ?

La réponse simple à cette question est que la guerre en Ukraine pourrait opposer directement plusieurs puissances nucléaires : la Russie d’un côté et les États-Unis, la France et le Royaume-Uni de l’autre.

Ce n’est le cas d’aucun conflit des dernières années.

Par exemple, aucun pays de l’OTAN n’a été directement menacé par une puissance nucléaire pendant les guerres du Moyen-Orient.

Les risques que cette guerre dégénère en 3e guerre mondiale sont réels, même si les dirigeants des pays de l’OTAN et ceux de la Russie restent très prudents et montrent qu’ils veulent éviter une telle escalade.

D’autre part, l’Ukraine appartient au vaste bassin de civilisation que l’historien Fernand Braudel identifiait au monde méditerranéen. Les pays riverains de la mer Noire sont connectés à la mer méditerranée depuis l’Antiquité. Il est normal que les États issus de ce monde soient davantage préoccupés des guerres qui y surviennent.

Guerre d’annexion

La guerre en Ukraine est aussi différente de la plupart des autres guerres parce qu’elle est une guerre d’annexion. La Russie de Poutine nie jusqu’à l’existence de l’Ukraine. Ce genre de guerre d’annexion n’avait pas été vue en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Cette guerre oppose le 9e pays le plus populeux au monde, la Russie, au 35e, l’Ukraine. Des populations aussi nombreuses s’affrontent rarement militairement.

La guerre en Ukraine bouleverse les circuits économiques mondiaux. Décider de sanctions massives contre un pays de l’importance de la Russie n’a aucune commune mesure avec les sanctions imposées à la Corée du Nord ou à l’Iran.

L’effet de ces sanctions est amplifié par les réseaux sociaux et les boycottages potentiels des consommateurs, un phénomène nouveau à cette échelle.

La guerre en Ukraine est ainsi en train de contribuer puissamment aux risques de récession de l’économie mondiale.

Démocraties contre dictatures

Enfin, la guerre en Ukraine oppose un peuple qui veut rester indépendant et démocratique à un dictateur qui rêve de priver ce peuple de sa souveraineté et de sa liberté.

Par conséquent, la guerre ukrainienne est devenue le symbole de la lutte entre les pays démocratiques, qui se sont beaucoup affaiblis ces dernières années, et les dictatures, qui se sont beaucoup renforcées pendant cette période.

On peut regretter que d’autres guerres à travers le monde, qui font davantage de victimes que celle en Ukraine, n’aient pas reçu ou ne reçoivent pas autant d’attention médiatique et politique qu’elles le devraient. Mais il faut reconnaître que la guerre en Ukraine est plus grave, plus dangereuse et qu’elle mobilise plus de pays que ne l’ont fait la plupart des guerres depuis 1945.