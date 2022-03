La Russie a demandé l'aide militaire de la Chine, selon le «New York Times»

La Russie a demandé l'aide économique et militaire de la Chine pour mener la guerre en Ukraine et contourner les sanctions occidentales, a affirmé le «New York Times», dans un article dénoncé lundi par Pékin.

Selon le quotidien américain, qui a cité dimanche des responsables anonymes, la Russie a demandé à la Chine de lui fournir des équipements militaires pour la guerre, et une aide économique pour l'aider à surmonter les sanctions internationales. Ces responsables n'ont pas précisé la nature exacte de l'aide demandée, ni si la Chine avait répondu.

Pékin a réagi avec colère à ces informations, sans toutefois les démentir spécifiquement.

«Ces derniers temps, les Etats-Unis propagent constamment des fausses nouvelles à l'encontre de la Chine», s'est borné à déclarer devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian.

Ces informations de presse ont été diffusées alors que le conseiller à la sécurité nationale du président américain Jake Sullivan doit rencontrer lundi à Rome Yang Jiechi, le plus haut responsable du Parti communiste chinois pour la diplomatie.

Les deux responsables et leurs équipes «discuteront des efforts en cours visant à gérer la compétition entre nos deux pays et discuteront de l'impact de la guerre de la Russie contre l'Ukraine pour la sécurité régionale et mondiale», a indiqué Emily Horne, la porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison Blanche, dans le communiqué.

«Nous surveillons étroitement la mesure dans laquelle la Chine fournit, d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit matérielle ou économique, une assistance à la Russie», a dit dimanche sur CNN Jake Sullivan, ajoutant que «c'est un sujet de préoccupation pour nous».

«Et nous avons fait savoir à Pékin que nous ne resterons pas passifs et ne laisserons aucun pays compenser les pertes de la Russie dues aux sanctions économiques», imposées depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, le 24 février, a-t-il insisté.

«Il y aura absolument des conséquences en cas d'importantes actions visant à contourner les sanctions», a prévenu Jake Sullivan.

Depuis le début de l'invasion russe le 24 février, le régime communiste chinois, privilégiant son amitié avec Moscou, s'est abstenu d'appeler le président russe Vladimir Poutine à retirer ses troupes d'Ukraine.

Si elle apporte son aide à la Russie, «la Chine s'exposerait à des sanctions substantielles et se transformerait en paria; refuser garderait ouverte la possibilité d'une coopération» avec l'Occident, a estimé sur Twitter le diplomate américain Richard Haass, du think-tank Council on Foreign Relations.