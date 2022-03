Langues officielles: Ottawa riposte aux accusations de Québec

Accusée par Québec d’avoir procédé à un «recul marqué» avec sa nouvelle réforme des langues officielles, la ministre fédérale Ginette Petitpas Taylor rétorque que son projet de loi est «ambitieux», «bonifié», en plus de «reconnaitre la spécificité du Québec».

«La langue ne devrait jamais être instrumentalisée à des fins politiques. J’invite mes collègues à lire le projet de loi C-13 attentivement et à collaborer en vue d’atteindre notre objectif commun, c’est-à-dire d’assurer la pérennité du français au pays et de protéger et promouvoir nos deux langues officielles», a réagi Mme Taylor, qui a remplacé Mélanie Joly l’automne dernier.

Le gouvernement du Québec semble toutefois avoir maille à partir avec le fédéral et pourrait s’engager dans une lutte sur le champ linguistique alors que les élections provinciales se profilent à l’horizon.

Bataille de juridictions

Dans un article publié lundi matin dans le Journal, la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Sonia LeBel, a réduit en cendres le projet de loi déposé à la Chambre des communes il y a deux semaines.

«Ne vous mêlez pas de nos compétences. Sur le territoire du Québec, bas les pattes. On est capables de s’occuper de notre français et on va s’occuper de la minorité anglophone correctement, dans les règles et dans le respect de leurs droits. Alors, on n’a pas besoin de vous», a envoyé comme message cette dernière.

Si le gouvernement fédéral rejette toujours d’accorder à Québec l’entièreté des pouvoirs en matière de langue au travail pour les entreprises à charte fédérale, la ministre insiste qu’Ottawa agit à l’intérieur de ses «champs de compétence».

Par ailleurs, sur ce point précis, il n’y a pas de différence avec le projet de loi tel que présenté dans la première mouture du projet de loi développé par l’ancienne ministre Joly, relève-t-on à Ottawa.

Contexte «minoritaire»

Il était beaucoup question de l’«asymétrie» entre le français et l’anglais à l’époque où le dossier était piloté par Mélanie Joly.

Si l’expression a été évacuée du projet de loi actuel, Ottawa fait remarquer que celui-ci mentionne explicitement le statut «minoritaire» de la langue française, la ministre Petitpas Taylor parlant même de «s’attaquer au déclin du français».

Le commissaire aux langues officielles Raymond Théberge avait critiqué le concept d’«asymétrie législative», préférant celui d’«égalité réelle» entre les deux langues comme objectif commun.

Le projet de loi C-13 prévoit reconnaitre que «la Charte de la langue française du Québec dispose que le français est la langue officielle du Québec», une première depuis l’adoption de la loi 101 en 1977.

C-13 accorderait de nouveaux droits au commissaire aux langues officielles afin qu’il puisse déclencher des enquêtes à la suite du dépôt d’une plainte et même parfois selon «sa propre initiative».

Ce dernier aurait aussi le droit d’accorder des amendes en fin de processus, même si le spectre d’entités pouvant être pénalisées est très limité aux entreprises de transport sous l’égide du fédéral faisant affaire directement avec le public, comme Air Canada et VIA Rail.