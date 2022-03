Les émissaires américain et chinois ont eu une «discussion substantielle» sur la Russie et l’Ukraine à Rome

Les États-Unis jugent «profondément préoccupante» la position «d’alignement de la Chine avec la Russie» face à la guerre en Ukraine, a fait savoir lundi une haute responsable de la Maison-Blanche, après une rencontre à haut niveau à Rome qui n’a donc en rien fait baisser la tension.

La discussion menée par le conseiller à la sécurité nationale américain, Jake Sullivan, et Yang Jiechi, plus haut responsable de la diplomatie du Parti communiste chinois, a duré sept heures, a-t-elle souligné, en la qualifiant d’«intense» et de «très franche».

La même source a toutefois assuré que la rencontre elle-même était en préparation depuis le mois de décembre.

Cette responsable, qui a requis l’anonymat, n’a pas souhaité s’exprimer sur des informations de la presse américaine selon lesquelles Moscou a demandé à Pékin de lui fournir son aide, économique et militaire, pour mener l’invasion de l’Ukraine.

La Russie, qui se prépare à un défaut de paiement, a démenti, tandis que la Chine a reproché aux Américains de propager de «fausses nouvelles».

Dimanche, Jake Sullivan avait lancé un avertissement à Pékin, en disant dans une interview à CNN : «Nous avons fait savoir à Pékin que nous ne resterons pas passifs et ne laisserons aucun pays compenser les pertes de la Russie dues aux sanctions économiques.»

Mais les États-Unis n’ont jusqu’ici pas précisé quelles actions chinoises pourraient attirer une réponse américaine ni quelle forme cette réponse pourrait prendre.

Washington a par ailleurs reproché à la Chine de contribuer à propager des «mensonges» de la Russie sur de prétendus laboratoires américains d’armes biologiques et chimiques en Ukraine.

Depuis le début de l’invasion russe le 24 février, le régime communiste chinois, privilégiant son amitié avec Moscou, s’est abstenu d’appeler le président russe Vladimir Poutine à retirer ses troupes d’Ukraine.