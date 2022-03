L’Insectarium rouvrira ses portes

Après trois ans de travaux, l’Insectarium de Montréal rouvrira bientôt ses portes au grand public. Dès le 13 avril prochain, il pourra accueillir les visiteurs.

«Il s'agira du premier musée en Amérique du Nord où il sera possible d'observer autant d'espèces d'insectes vivants (dont certains en liberté) et naturalisés», indique le communiqué d’Espace pour la vie.

L’organisme, qui gère également le Planétarium, le Biodôme et le Jardin botanique, explique vouloir transformer la relation du public avec les insectes, à travers une approche muséologique entièrement renouvelée visant à transformer et à valoriser la relation du public avec les insectes, et de percevoir leur environnement au même niveau en «s'immergeant dans leur monde fascinant».

La refonte du musée est issue d’un concours international d’architecture. En 2019, les coûts du projet étaient évalués à 36,4 millions $.

Le public peut déjà réserver des billets pour la réouverture.