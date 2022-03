Mandat de grève des croupiers: le ton monte au Casino de Montréal

Le ton monte d’un cran entre les quelques centaines de croupiers du Casino de Montréal et Loto-Québec puisque la société d’État refuse de rappeler tous ses travailleurs, malgré la reprise de l’ensemble de ses activités.

Lundi, les croupiers membres du Syndicat canadien de la fonction publique ont voté à 97,4 % en faveur d’un mandat pour des moyens de pression pouvant aller jusqu’à la grève au Casino de Montréal. Dès mardi, des changements seront notamment apportés dans l’uniforme des salariés.

Ces dernières semaines, le syndicat des croupiers était sorti publiquement pour dénoncer l’attitude de Loto-Québec envers son personnel. Tous les casinos et salons de jeux peuvent, aujourd’hui, opérer à plein rendement.

Le syndicat est d’avis que la direction profite des impacts causés par la pandémie, entre autres, une diminution du nombre de tables de jeu, pour faire un ménage dans ses effectifs et réaliser «des licenciements cachés».

Selon Jean-Pierre Proulx, conseiller syndical du SCFP, ce sont entre «125 et 150 employés» qui sont toujours au chômage. Le syndicat représentait environ 700 croupiers à Montréal avant l’arrivée de la COVID-19.

La convention collective, dont les négociations sont en cours pour son renouvellement, stipule que si ces travailleurs ne sont pas rappelés d’ici le 21 juillet, Loto-Québec peut mettre un terme à leur lien d’emploi.

«Nous n’avons pas encore eu de discussions sur l’aspect monétaire avec l’employeur. Pour nous, la priorité est que tous les employés qui ont été mis à pied retrouvent leur emploi et leur salaire», a répondu M. Proulx, précisant que la convention collective est expirée depuis le 31 mars 2020.

Le conseiller estime que Loto-Québec devrait rappeler tout son personnel et «rouvrir la machine» pour encaisser des revenus, surtout que le Casino de Montréal serait déjà « plein à craquer » les vendredis et samedis.

Seulement 55 %

La semaine dernière, le président et chef de la direction, Jean-François Bergeron, justifiait cette décision par un achalandage moindre dans certains établissements et des heures d’ouverture plus limitées.

À Montréal, environ 50 % des tables sont actuellement ouvertes et près de 55 % des croupiers ont été rappelés, soit environ 300 personnes. La direction prévoit atteindre la marque des 70 % d’ici deux semaines.

«La situation a beaucoup changé depuis deux ans. Il est possible que l’horaire des casinos et le nombre de tables ne reviennent pas au niveau prépandémie», prévient la société d’État.

«Nous allons continuer de nous ajuster, et à terme, nous pensons être en mesure de rappeler une bonne proportion de nos croupiers», ajoute-t-elle.

Loto-Québec dit être en recrutement de croupiers au Casino du Lac-Leamy et avoir rappelé tous ceux des casinos de Charlevoix et de Tremblant.

Par ailleurs, Loto-Québec n’a toujours pas pris de décision concernant le versement des bonis à ses cadres pour son année financière en cours, où plus de 2000 employés ont été au chômage durant plusieurs mois en raison des impacts de la pandémie.

Le ministère des Finances n’a pas voulu intervenir dans ce dossier, mentionnant dans un courriel que «cette décision sera prise par Loto-Québec et son conseil d’administration à la fin de son année financière».

