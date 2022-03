Mise en garde à propos du produit Xilitol

Moi qui suis une amoureuse des animaux, je me permets de vous faire une petite suggestion. L’idée m’en est venue en lisant votre Courrier de ce matin, alors qu’une femme vantait les mérites d’un produit à base de Xilitol pour régler un problème de sécheresse buccale qui vous avait été soumis par une autre de vos lectrices.

Chaque fois que vous ferez mention, à l’avenir dans votre colonne, d’un produit à base de Xilitol, je vous prierais instamment de toujours le faire suivre d’un rappel pour signifier que ce produit, excellent par ailleurs, et qui se trouve d’ailleurs dans nombre de denrées, par exemple la gomme, les friandises et même certains dentifrices, et qui remplace bien le sucre dans les recettes, n’en est pas moins un produit fatal pour les chiens, même s’il est ingéré en petite quantité.

Teresa-Anne Kramer

Je m’empresse de publier votre rappel à l’ordre, fort pertinent d’ailleurs. J’étais consciente que le chocolat agissait comme un poison pour les chiens, mais je l’ignorais pour le Xilitol.