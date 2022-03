Neuf morts dans une frappe contre une tour de télévision dans l'ouest de l'Ukraine

Neuf personnes ont été tuées et neuf blessées lundi dans une frappe de l'armée russe contre une tour de télévision près de la ville de Rivne, dans l'ouest de l'Ukraine, ont annoncé les autorités locales.

«À 12h (heure de Montréal), nous pouvons déclarer qu'il y a 9 morts et 9 blessés», a indiqué à la presse Vitali Kobal, le responsable de l'administration locale, précisant que «deux missiles» avaient touché la tour de télévision du village d'Antopil, à 15 kilomètres à l'est de Rivne, et un bâtiment administratif situé juste à côté.

«Pour le moment, les opérations de secours sont toujours en cours et se poursuivront jusqu'à ce que les débris dans les bâtiments soient complètement déblayés», a-t-il ajouté.

Les secours ukrainiens ont indiqué que le bombardement avait eu lieu vers 23h25 dimanche.

Selon M. Kobal, l'accès à la télévision était déjà rétabli en fin de journée dans la partie nord de la région de Rivne, via le réseau câblé.

