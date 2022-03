Pour combattre les affres de la foutue ménopause

J’ai lu avec intérêt ce matin, la lettre de celle qui signait « Ménopausée, mais pas folle ». Je me suis demandé si je devais vous écrire pendant une bonne partie de la journée, avant de décider de le faire, même si mon propos risque de sembler étrange à certaines personnes moins ouvertes aux produits naturels. Je me fie donc à votre jugement, Louise, pour décider si ma suggestion mérite d’être partagée.

Vers la fin des années 1980, alors que je demeurais en Nouvelle-Zélande et que je travaillais dans le réseau de la santé, j’avais eu à aider une femme qui se questionnait à propos d’une grossesse non planifiée qui arrivait juste après une précédente grossesse après laquelle elle avait vécu une énorme dépression post-partum qu’elle avait eu beaucoup de mal à traverser. Sentant déjà ses hormones chamboulées, elle craignait la suite.

Une de ses connaissances lui avait alors suggéré de prendre une combinaison de vitamines qui était alors disponible pour contrer les symptômes prémenstruels. Lesquels présentent souvent certaines similitudes avec plusieurs problèmes hormonaux, comme la ménopause par exemple. Elle a expérimenté le produit en question, ça l’a sauvée, et elle a décidé de poursuivre sa grossesse qui s’est bien terminée, contrairement à la précédente.

Comme, personnellement, je vivais des SPM assez intenses, j’ai essayé la combinaison en question, laquelle s’est avérée gagnante pour moi aussi, ainsi que pour les autres femmes avec qui je l’ai partagée par la suite. Je me permets donc de vous la donner, telle qu’elle a été élaborée par des chercheurs d’Angleterre, mère patrie de la Nouvelle-Zélande.

Elle se compose d’une capsule d’huile d’onagre à laquelle on ajoute un comprimé de chacune des multivitamines suivantes : A, B6, C, E, ainsi que du Zinc. On peut même y ajouter de la vitamine D si on veut. Pour les femmes encore menstruées, il s’agit de prendre un comprimé de chacun de ces produits, dix jours avant les menstruations.

J’ai pris moi-même ce mélange, et très sincèrement, Louise, mon mari pourrait témoigner que lorsqu’il m’arrivait d’oublier de le faire, je n’étais pas vivable pendant mes SPM. Je ne pouvais même pas m’endurer moi-même. Vous vous imaginez le résultat avec mes quatre enfants ? Quand ma ménopause est arrivée, je me suis organisée pour prendre ce cocktail tous les jours, et je n’ai jamais eu besoin d’hormones.

Nicole

Je m’y connais bien peu dans ce domaine, mais je trouve toujours intéressant de faire des découvertes du genre et de les relayer aux lectrices que ça intéresse, tout en leur spécifiant que même si on dit que certains produits sont naturels, ça ne leur enlève en rien la capacité d’avoir des interactions avec d’autres produits déjà consommés. L’avis d’un pharmacien est toujours de mise dans les circonstances.