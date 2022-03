Rimouski veut pouvoir accueillir des réfugiés ukrainiens

Rimouski veut faire sa part pour recevoir des réfugiés ukrainiens, mais avec les conditions actuelles dictées par le gouvernement fédéral, les probabilités d’en voir arriver prochainement sont plutôt minces.

• À lire aussi: Une longue opération de déneigement en Haute-Gaspésie et dans le Bas-Saint-Laurent

• À lire aussi: Une manifestante contre l'offensive en Ukraine interrompt le journal télévisé russe

«Le gouvernement fédéral n’a pas, du moins pour le moment, de programme de parrainage pour les réfugiés ukrainiens», a expliqué le maire de Rimouski, Guy Caron, dont la municipalité a pourtant été identifiée comme une ville d’accueil potentielle.

Pour le moment, seuls les dossiers de réunification familiale sont traités par le gouvernement et Rimouski ne compte pas de diaspora ukrainienne, contrairement à Montréal ou encore Québec.

«D’abord et avant tout, les Ukrainiens, s’ils viennent au Québec, vont être accueillis par les gens de leur famille, et on parle plus, évidemment, de Montréal», a ajouté Jocelyn Pelletier, le porte-parole de la Table de concertation en immigration Rimouski-Neigette.

Le maire de Rimouski et les intervenants en immigration de la région ont été agréablement surpris du nombre de Rimouskois qui ont levé la main pour accueillir des réfugiés ukrainiens. Plusieurs d’entre eux ont même offert de leur ouvrir les portes de leur résidence.

«On est convaincu ici qu’on est là pour les recevoir, peu importe quand et peu importe de quelle origine», a confirmé Caroline Houle, la directrice générale d’Acceuil et Intégration Bas-Saint-Laurent.

Si ce n’est pas demain la veille que des Ukrainiens arriveront à Rimouski, plusieurs réfugiés en provenance de partout dans le monde continuent de choisir la municipalité comme terre d’accueil.

L’an dernier, la ville a accueilli les réfugiés et immigrants qui provenaient d’une cinquantaine de pays différents.

À VOIR AUSSI