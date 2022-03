Soutien gouvernemental: des hôtels seront rénovés dans les prochains mois

Un soutien gouvernemental de plusieurs millions de dollars sera octroyé à des hôteliers pour qui la pandémie a été difficile financièrement, a annoncé lundi la ministre du Tourisme du Québec, Caroline Proulx.

Ce sera donc un aide totalisant 31,3 millions $ qui sera accordé sous forme de prêt à 21 hôtels répartis dans 11 régions du Québec. Ils pourront ainsi retaper leurs installations, entre autres, en augmentant leur capacité d'accueil.

C'est le moment de faire ces travaux, estime d’ailleurs la ministre du Tourisme.

«[‘Avec] l’ouverture des frontières et un retour à la vie normale, [il est] important d'investir pour se rendre attrayant afin de se démarquer des autres destinations et la fameuse capacité d'accueil», a insisté Caroline Proulx.

«La pandémie pour les entrepreneurs et les hôteliers a été particulièrement difficile. Vous avez été entendus», a indiqué la ministre responsable du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, qui participait à cette annonce.

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, six hôtels recevront près de neuf millions $.

Parmi ces hôtels, il y a de trois établissements appartenant à l’homme d’affaires, Éric Larouche, soit l’Hôtel Chicoutimi, l’Auberge des îles à St-Gédéon et la Maison du Vébron. On y retrouve aussi le Travelodge d’Alma, le Château Roberval et l’hôtel La Saguenéenne de Chicoutimi.

«Avoir des hôteliers qui sont à côté, qui veulent rénover, qui veulent ajouter de nouvelles infrastructures pour accueillir des touristes. C'est positif», a ajouté Andrée Laforest.

Les prêts sont accordés à un taux d'environ 2% sur une période de 20 ans.

«Ce sont des taux qui sont vraiment préférentiels, qui sont accordés à nos entrepreneurs avec une possibilité de remboursement sur 20 ans justement pour limiter ce choc-là sur nos entreprises», a expliqué Caroline Proulx.

Un secteur qui pourrait être affecté par l’inflation?

«Il y aura un budget que le ministre Girard va présenter le 22 mars prochain. On va surveiller avec attention les mesures qui seront annoncées par notre gouvernement», a précisé la ministre du Tourisme, Mme Proulx.

Elle croit, d’ailleurs, que les Québécois continueront cet été à sillonner leur province, surtout ceux qui ont fait des achats importants pour leurs sorties.

«Depuis deux ans, les gens ont découvert et redécouvert le Québec. Il y a beaucoup de Québécois qui ont décidé d'investir. Ils ont acheté des chalets, ils ont acheté des véhicules récréatifs. Ils ont acheté des motomarines. Je suis convaincue qu'il y a bon nombre de Québécois qui vont décider maximiser ces investissements-là», a-t-elle ajouté.

Andrée Laforest partage aussi l’opinion de sa collègue. «Avec cette annonce-là, on va démontrer encore une fois que pour accueillir les touristes, ça prend vraiment un bel environnement et un milieu d'accueil favorable», a-t-elle conclu