Tom Brady: une volte-face qui coûtera beaucoup plus cher que prévu à un acheteur

Un individu croyant avoir conclu une belle affaire regrettera longtemps son achat et risque d’en vouloir longuement au quart-arrière Tom Brady, qui a décidé de disputer la prochaine campagne de la NFL.

Comme le célèbre numéro 12 l’a confirmé dimanche, il a changé d’idée en repoussant sa retraite du football professionnel qu’il avait annoncée plusieurs semaines auparavant. Certes, son choix devra faire des gagnants, notamment les Buccaneers de Tampa Bay, qui figurent de nouveau parmi les favoris pour gagner le prochain Super Bowl. Sauf que la décision a aussi fait un perdant qui avait acquis à l’encan ce qu’il croyait être le ballon de la dernière passe de touché en carrière de Brady.

Effectivement, un acheteur dont l’identité n’a pas été dévoilée a mis la main sur l’objet qui était disponible sur le site de l’encanteur Lelands depuis le 13 février, soit la date du plus récent Super Bowl. Le prix d’acquisition fut de 518 628 $US pour le ballon qui avait été envoyé dans les mains de Mike Evans, auteur d’un majeur de 55 verges pendant le match de deuxième tour éliminatoire contre les Rams de Los Angeles. Évidemment, l’acquéreur pensait empocher un objet de grande valeur, mais celle-ci a subitement chuté dès le lendemain et les recours possibles sont inexistants ici.

«Une action qui performe solidement peut être sujette à une chute rapide si, par exemple, son président meurt subitement. Mais avec les objets de collection, le risque est encore plus grand, car l’investissement n’a pas le même niveau de tangibilité», a expliqué au site spécialisé MarketWatch la vice-présidente de Riskalyze, Dr Shari Hensrud, dont l’entreprise analyse les risques reliés aux investissements divers.

Un total de 23 mises ont été effectuées pour le fameux ballon. Par ailleurs, Lelands a refusé de commenter le dossier. Par contre, tel que mentionné par le quotidien USA Today, le directeur des acquisitions de la compagnie, Jordan Gilroy, estimait au départ que l’objet concerné avait un potentiel de vente d’au moins 1 million $.

«Il est vraiment ironique que les ballons de ses premières et dernières passes de touché aient été envoyés dans les gradins. La personne chanceuse l’ayant capté pourrait en être quitte pour une somme de plus de 1 million $ s’il est vendu à l’encan», avait déclaré le dirigeant.