«Une affaire criminelle»: Céline Bonnier en mère déterminée à faire sortir son fils de prison

Céline Bonnier est la vedette du thriller psychologique «Une affaire criminelle», dans lequel elle incarne une mère qui n’a jamais renoncé à faire innocenter son fils qui croupit en prison depuis 15 ans pour un meurtre qu’il n’a pas commis.

• À lire aussi: «À cœur battant»: Roy Dupuis et son personnage de «Toute la vie» traversent dans une nouvelle série

Catherine Godin (Bonnier) a protégé son fils Alex (Maxime-Olivier Potvin) après la mort de son père, un Jamaïcain d’origine, et quand il a été victime de racisme. Au moment où tout allait bien pour lui, Alex est accusé à tort d’avoir tué le conducteur ivre qui est responsable de la mort de sa cousine et celle d’autres jeunes dans un accident à Saint-Bruno.

Condamné à 25 ans de prison, Alex a encore 10 ans à purger, mais il n’en peut tout simplement plus. S’il consent à admettre le crime, il pourra sortir, mais sa mère refuse qu’il devienne un meurtrier pour le restant de ses jours simplement pour recouvrer plus vite sa liberté.

Catherine n’a jamais abandonné son combat, comme peuvent en témoigner les murs d’une pièce de sa maison, qui sont tapissés de coupures de journaux, et le sol qui est jonché de boites de notes. On la sent fragile et à bout de ressources. Elle a perdu son emploi d’infirmière et pose des gestes d’éclat, comme quand elle accroche une banderole sur un viaduc pour inviter quelqu’un à enfin parler. Comme téléspectateur, on veut l'aider, on s’engage rapidement dans sa quête.

La police s’intéresse à nouveau à elle et on voit le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) se pencher sur cette affaire avec les enquêteurs Mérineau (Marie Turgeon) et Diaz Vallée (Victor Andres Trelles Turgeon).

Céline Bonnier est solide dans ce rôle où elle joue toute la gamme des émotions. Sa Catherine est exaspérée, à bout de souffle, agressive même par moments. Mais elle est surtout déterminée à faire innocenter son fils. Pour ce rôle, la comédienne retrouve l’auteure Joanne Arseneau, qui lui avait proposé une autre partition très forte dans «Tag», il y a 22 ans.

«Ça faisait longtemps que je n’avais pas touché un personnage comme ça, qui a autant de volonté, qui est aussi combatif et qui a un côté rock un peu. Catherine a affaire à beaucoup d’obstacles, elle a beaucoup d’énergie, de la "drive", elle est chargée d’énergie maternelle et elle a une détermination rare», a dit la comédienne, lundi, en marge du visionnement de deux épisodes présentés aux journalistes.

«Elle a aussi un je-m’en-foutisme de ce que les autres pensent d’elle qui est assez intéressant, ça me charmait», a ajouté la comédienne d’«Unité 9» et de «L’heure bleue», qu’on verra cette année dans le premier long métrage de Marianne Farley, «Au nord d’Albany», et qui doit amorcer le tournage d’une nouvelle série ce printemps, dont elle ne peut pas parler pour l’instant.

Anguille sous roche

Catherine ne sait pas que son ancien amant Benoît «Bing» Inglis (Louis-Philippe Dandenault), inspecteur aux crimes organisés de la Sûreté du Québec (SQ), a caché des informations cruciales qui auraient pu faire innocenter son fils en 2005.

En plus des détails que Benoit a dissimulés, l’enquête de la police locale, pilotée à l’époque par le commandant Dorais (Raymond Bouchard), semble avoir été bâclée ou même orientée.

«À un moment donné, avec toutes les pistes qu’il y a, on ne sait plus à quel saint se vouer, a dit Céline Bonnier. Il y a plein de personnages qui sont effleurés au départ et qui révèlent des choses très importantes par la suite, qui nous dirigent vers un doute ou un autre, un obstacle ou un autre, c’est très bien construit.»

Produite par Les productions Sovimage, la série «Une affaire criminelle» compte huit épisodes réalisés par Stéphane Lapointe («Faits divers», «Avant le crash»). Les quatre premiers épisodes seront disponibles dès le 23 mars sur Crave et les quatre autres suivront une semaine plus tard.

À VOIR AUSSI