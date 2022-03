Vers une crue majeure sur le Saint-Maurice?

Les importantes accumulations de neige jusqu'ici en Haute-Mauricie laissent craindre une forte crue printanière de la rivière Saint-Maurice.

Hydro-Québec observe que le couvert de neige est effectivement plus élevé que la moyenne des dix dernières années et qu’il atteint presque le niveau des années de fortes inondations qu'avaient été 2017 et 2019.

«Il y a des endroits où il y en a notablement plus et, pour d'autres, c'est un peu moins marqué. Sur l'ensemble de la Mauricie, à part peut-être dans le bassin Mékinac, c'est supérieur à la moyenne des dix dernières années avec environ 10 % au-delà de la moyenne», a noté Rémi Robbe, gestionnaire de la rivière Saint-Maurice chez Hydro-Québec.

Il faut toutefois savoir que le couvert de neige ne représente que 45 % des facteurs contribuant à la crue. L'importance des précipitations printanières et le niveau de chaleur ont aussi d'importants rôles à jouer.

En 15 ans, le propriétaire de la pourvoirie du Barrage Gouin, à la tête de la Saint-Maurice, affirme n'avoir jamais vu autant de neige. Les accumulations atteignent pratiquement la toiture des bâtiments.

«Quand je dis que ça couvre les châssis. Je suis obligé d'enlever la neige parce que le châssis est caché complètement avec les rafales et tout. À la dernière tempête qu’on a eue ici, ils disaient une accumulation d'à peu près 100 centimètres et l'autre, juste avant, on a eu 50 centimètres», a expliqué le pourvoyeur Jean Bordeleau.

En guise de mesure préventive, Hydro-Québec a abaissé le niveau de l'immense réservoir Gouin afin de réduire le débit de la rivière. Le barrage sera complètement fermé lorsque commencera le dégel.

