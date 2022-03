Visages de notre histoire: John Ostell, dans le paysage de Montréal

Portrait de John Ostell

Un Montréalais nouveau

Natif de Londres, John Ostell (1813-1892) est un jeune homme d’à peine 21 ans quand il débarque à Montréal vers 1834. Fils de sellier et issu d’un milieu d’artisans, il arrive déjà formé en architecture et arpentage selon les techniques britanniques. Or, il semble comprendre qu’il serait judicieux de bien connaître le terrain montréalais, encore fortement structuré selon les méthodes françaises. C’est ce qu’il fait dès 1834 auprès de l’arpenteur André Trudeau, puisqu’à l’époque, architecture et arpentage sont très reliés. Les premières années de la carrière d’Ostell à Montréal font de lui une autorité en arpentage, quant à l’évaluation judiciaire et la formation. En 1837, il épouse Éléonore Gauvin, une Canadienne française catholique de bonne famille dont le frère, le Dr Alphonse Gauvin, était un des chefs du mouvement Patriote. Les bonnes relations du couple avec les réseaux catholiques seront cruciales pour la carrière d’Ostell.

Réalisations

Satisfaire toutes les clientèles

Photo courtoisie, album de Jacques Viger, ville de Montréal. Gestion des documents et archives

Sur la place Royale, dans l’actuel Vieux-Montréal, l’édifice de l’Ancienne-Douane (aujourd’hui partie du musée Pointe-à-Callière) est le premier projet d’importance de John Ostell. Bâti entre 1836 et 1838, il concentre une grande part de l’activité économique portuaire montréalaise. Après ce succès et grâce à son mariage, Ostell – toujours anglican – se trouve à l’aise dans la fréquentation de cercles canadiens-français. Cette facilité lui vaudra d’être l’architecte principal du diocèse de Montréal, alors dirigé par le puissant monseigneur Ignace Bourget. Au sommet de sa carrière entre 1836 et 1859, Ostell dessine les plans de plus d’une vingtaine d’édifices institutionnels à Montréal. Il se consacre ensuite à diverses tâches de l’administration municipale et surtout à son entreprise de bois de sciage qui exploite notamment le pouvoir hydraulique de l’écluse Saint-Gabriel, sur le canal Lachine. On le voit même s’impliquer dans les transports ferroviaires et les premiers transports en commun hippomobiles !

Héritage

Un patrimoine bâti bien connu

Photo d'Archives de la Ville de Montréal

Le nom de John Ostell n’est certes pas entendu très fréquemment de nos jours, mais les édifices qu’il a laissés à Montréal sont parmi les plus célèbres ! En plus de l’Ancienne-Douane, on lui doit entre autres l’ancien palais de justice rue Notre-Dame, le Grand Séminaire et le Collège de Montréal, rue Sherbrooke, la faculté des Arts de l’Université McGill ou la façade rénovée de l’église du Sault-au-Récollet – la plus ancienne église de l’île. Il termine aussi les tours des clochers de la basilique Notre-Dame, nommés Persévérance, à l’ouest et Tempérance, à l’est. Le tout, presque entièrement bâti en pierre grise de calcaire, typique du sous-sol montréalais. Ce qui semble être une longue énumération donne au contraire l’ampleur du legs de l’arpenteur-architecte qui a participé à faire de Montréal la métropole d’un Canada encore jeune. Il se convertit au catholicisme peu de temps avant son décès en 1892.

Photo d'Archives de la Ville de Montréal

- Recherche et rédaction, Éliane Bélec, historienne