DAIGNEAULT, Jean



Originaire de Mercier, le 4 mars 2022 à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Jean Daigneault, époux de Mme Simone Brochu.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants Chantal (Luc) et Joël, ainsi que les enfants de son épouse André (Isabelle), Alain (Geneviève), Nancy (Sébastien), ses petits-enfants Sandrine, Mathis, Alexandre, Tomy, Lauriane, Anthony, Malika, Derek, Séréna, son frère Richard (Patricia) et ses soeurs : Monique (Roger), Ginette (Alain), Danielle (Christian), beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire :4 RUE VERVAIS, MERCIERwww.rfmtheriault.caHeures des visites : vendredi le 18 mars de 14h à 17h et de 19h à 21h, samedi le 19 mars 2022 dès 13h suivi d'une liturgie à 15h.Au lieu de fleurs des dons la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.