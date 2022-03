17,4 G$ en contrats sans concurrence: Québec doit rendre des comptes, estiment les partis d'opposition

« Épeurant », « apparence de favoritisme » et « dangereux » ; les partis d’opposition affirment que le gouvernement Legault, qui a accordé 17,4 milliards$ de contrats sans appel d'offres, aime contourner les institutions et ne pas respecter les règles.

• À lire aussi: La CAQ championne du gré à gré, même avant la pandémie

« C’est inquiétant », a affirmé le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

Le Journal dévoilait mardi qu’avant même la pandémie, le gouvernement de la CAQ était déjà le champion des contrats sans appel d’offres. Depuis la COVID-19 et encore aujourd’hui, les dépenses effectuées sans la moindre concurrence ont explosé.

« C'est épeurant. 17 milliards, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, les gens comprennent qu'on octroie des contrats sans appel d'offres lorsque c'est du matériel médical urgent. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est que c'est dans tous les domaines », a ajouté M. St-Pierre Plamondon, ajoutant que les appels d’offres existent pour « éviter le favoritisme et éviter ce qu'on a découvert à la commission Charbonneau. »

Avec la fin de l’urgence sanitaire, les oppositions réclament une reddition de compte profonde et complète, avant même les élections.

Mode de gouvernance

Selon le député solidaire, Vincent Marrisal, les contrats sans appel d'offres sont devenus la norme depuis l’élection de la CAQ.

« Ça doit être l'exception (...) C'est du jamais-vu, c'est un glissement qui est extrêmement dangereux », a mentionné le porte-parole en matière de santé.

Ce dernier estime qu’il était plus simple pour François Legault de gouvernement par décret « derrière des portes closes ».

« Le but d'un gouvernement, quand il donne des contrats, c'est d'aller chercher le meilleur produit au meilleur tarif. Quand on le fait sans appel d'offres derrière des portes closes, avec un petit groupe de gens sous urgence sanitaire, puis qu'en plus, le contrat échoit à un ami personnel du premier ministre, on est en droit de se poser bien des questions sur la libre concurrence puis est ce qu'on a acheté le bon produit », a dit le député.

Non-respect des règles

Même son de cloche de la part de la cheffe du Parti libéral. Elle estime qu’il s’agit d’un mode de gouvernance pour le gouvernement Legault.

« François Legault ne respecte pas les règles », a décrit Dominique Anglade. « Il y a clairement des problèmes d’apparence dans la gestion des contrats. »

Le gouvernement de la CAQ assure qu’il y aura une reddition de compte une fois l’urgence sanitaire levée. La vérificatrice générale doit également se pencher sur les contrats qui ont été octroyés durant la pandémie.

À VOIR AUSSI