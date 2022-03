30 365 postes vacants dans nos usines, qu’attend le gouvernement?

L’heure n’est plus aux paroles. La pénurie de main-d’œuvre n’est pas nouvelle dans le secteur manufacturier. Plus de 30 000 postes sont à combler et ce nombre continue d’augmenter. Les entreprises manufacturières demandent des mesures spécifiques, concrètes et à être déployées rapidement. Le prochain budget provincial doit en faire une priorité.

Car oui, des solutions existent. Nous le savons, elles ne sont pas magiques et c’est pourquoi il est encore plus important d’agir dès maintenant.

Bien sûr, nos entreprises sont audacieuses, elles sont innovantes, mais ici nous ne pouvons y arriver seuls.

Il faut accroitre le bassin de travailleurs aptes à travailler dans nos entreprises. C’est l’addition de différentes mesures qui pourra faire la différence.

Comment y arriver?

· En haussant les seuils d’immigration et en mettant sur pied des programmes d’immigration permanente priorisant les travailleurs étrangers temporaires du secteur manufacturier.

· En déployant des initiatives pour attirer les jeunes, les femmes et les clientèles éloignées du marché du travail, car le secteur manufacturier a évolué, les postes sont variés et souvent plus accessibles qu’auparavant.

· En consacrant des fonds dédiés en formation pour le secteur manufacturier.

Pas le luxe d’attendre

La pénurie de main-d’œuvre fait mal. Nos entreprises doivent refuser de plus en plus de contrats, nous devons couper des quarts de travail ou ralentir la production. Certains manufacturiers québécois songent même à déménager leur entreprise là où ils pourront trouver des travailleurs, notamment aux États-Unis. Des projets de croissance sont aussi sur la glace.

Le manque se fait sentir de façon généralisée. Notre ressource première ce sont nos employés. Cela n’a jamais été aussi vrai.

Dans un sondage récent, 98,5 % des entreprises manufacturières affirment avoir besoin de main-d’œuvre. Nous le vivons. Assurer le maintien de nos opérations normales est un défi en continu. Et cela, peu importe les efforts que nous mettons en rétention et recrutement et malgré le fait que le secteur manufacturier offre des salaires près de 20% supérieur à celui des services.

Il y a urgence pour le gouvernement de poser des gestes concrets. Pour nos entreprises, mais aussi pour le Québec. Dans le même sondage effectué par Manufacturiers et Exportateurs du Québec, on constate que le Québec, en raison de la pénurie de main-d’œuvre, a laissé sur la table des contrats de 18 milliards de dollars dans les deux dernières années, et cela seulement dans le secteur manufacturier. 18 milliards, c’est l’équivalent du budget du ministère de l’Éducation du Québec pour une année!

Comment pourrons-nous continuer à attirer des investissements, à développer l’économie de nos régions et à créer de la richesse pour le Québec sans les travailleurs nécessaires ?

Le gouvernement peut-il vraiment se permettre d’attendre?

Photo courtoisie

Signée par Véronique Proulx, présidente-directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec, et 60 entreprises manufacturières

