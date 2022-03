Belles intentions sans action

La pénurie de main-d’œuvre pourrait plomber les objectifs du projet de loi visant à ce que l’État québécois achète davantage de produits d’ici, prévient la direction de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ), qui est d’avis que le texte législatif proposé manque de mordant.

De mardi à jeudi, différents intervenants participeront à la commission des finances publiques sur le projet de loi 12 qui est piloté par la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel. Avec ses nouvelles politiques, Québec espère ainsi accroître de 1,5 milliard $ d’ici 2026 ses achats auprès des PME d’ici.

Selon MEQ, l’une des priorités doit être de casser la tendance à toujours choisir le plus bas soumissionnaire lors d’appel d’offres. Pour y parvenir, le gouvernement Legault doit toutefois imposer des critères avec des obligations de rendement afin d’inciter les ministères et organismes publics à bouger.

« Ce qui est important, c’est que le critère du plus bas soumissionnaire ne soit pas le seul utilisé. Il semble y avoir une volonté, mais lorsqu’on prend le temps de regarder le projet de loi et la stratégie, il n’y a rien qui nous dit qu’il va y avoir des objectifs mesurables et une obligation de performance de la part des différents ministères », déplore au Journal la présidente et directrice générale Véronique Proulx.

« C’est bien beau de mettre de l’avant une stratégie et proposer des indicateurs, mais s’il n’y a pas d’obligation, les gens vont se retourner vers les critères du plus bas soumissionnaire. [...] Là, qu’est-ce qui arrive si les objectifs ne sont pas atteints ? Rien ! » poursuit-elle.

Cette dernière est d’avis que le Centre d’acquisitions gouvernementales doit aussi être assujetti à cette stratégie visant à promouvoir l’achat local.

Avec ce chantier, Québec vise à réduire sa dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs, notamment dans les secteurs de la santé et le bioalimentaire.

Pas assez de bras

La direction de MEQ craint toutefois que les difficultés de recrutement chez plusieurs PME ralentissent l’appétit des entrepreneurs pour participer à des contrats publics. Même si Québec veut plus de « bleu » dans son carnet de commandes, il faut que les compagnies aient la capacité de produire.

« Cela fait deux ans que le premier ministre parle de fabriquer au Québec. Nous voulons répondre à l’appel, mais nous avons besoin de plus de bras. Oui, c’est important de revoir les critères dans les contrats publics, mais la prémisse est d’avoir plus de travailleurs », affirme Mme Proulx.

« Manque de concret »

Medtech Canada, qui participera aux consultations comme représentant des fournisseurs de technologies médicales, estime que le projet de loi 12 tel que présenté « manque de concret ».

La direction aimerait aussi voir une révision des critères de sélection des entreprises basée sur autre chose que le prix le plus bas.

« Tant qu’à rouvrir la loi, il faudrait en profiter pour que les objectifs poursuivis par la stratégie s’y retrouvent », répond Benoit Larose, vice-président, Québec. « Nous sommes encore dans l’intention, la formation, la sensibilisation, l’incitation, mais il n’y a pas de levier concret », ajoute-t-il.

Par ailleurs, le projet de loi 12 devrait donner à l’Autorité des marchés publics plus de pouvoir pour enquêter sur les contrats publics. Il vise aussi à régler les problèmes de délais de paiement dans la construction.

Les objectifs de la Stratégie gouvernementale des marchés publics