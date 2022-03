Cinq films à voir au FIFA

Pour sa 40e édition, qui bat son plein depuis mardi, le Festival International du Film sur l’Art (FIFA) propose une sélection de plus de 200 films offerts en ligne et en salle jusqu’au 27 mars, à Montréal et à Québec. En voici cinq qui ont retenu notre attention:

Je me soulève

Photo courtoisie

Dans ce nouveau documentaire, le réalisateur Hugo Latulippe (Ce qu’il reste de nous) a suivi pendant un an les sœurs Véronique et Gabrielle Côté, deux jeunes auteures, metteuses en scène et comédiennes qui ont créé l’œuvre collective Je me soulève sur la scène du Trident en 2019.

◆ Projeté mercredi et jeudi au Musée national des beaux-arts du Québec et en ligne jusqu’à 27 mars.

Libre

Ce documentaire de la réalisatrice Hélène Bélanger-Martin (La peau et les os) s’intéresse au processus créatif du sculpteur André Desjardins au moment où il entamait la réalisation d’une sculpture monumentale destinée à être installée sur les berges du lac Memphrémagog.

◆ Présenté samedi au Centre canadien d’architecture et dimanche au Musée national des beaux-arts du Québec, et offert en ligne jusqu’au 27 mars.

Charles Trenet, l’enchanteur

Photo courtoisie

Vingt ans après la disparition de Charles Trenet, le réalisateur Philippe Kohly retrace le parcours de ce monument de la chanson française dans un documentaire construit à partir d’archives de la vie et de l’œuvre du chanteur.

◆ Présenté le 27 mars au Cinéma du Musée et offert en ligne jusqu’au 27 mars.

Projet Pigeons

Photo courtoisie

Dans ce premier long métrage de fiction, l’acteur et dramaturge québécois Emmanuel Schwartz met en scène les élèves d’une classe finissante d’une école de théâtre qui doivent réévaluer leur rapport au jeu après avoir été confrontés à une tragédie.

◆ Présenté jeudi au Théâtre Outremont, vendredi au Musée national des beaux-arts du Québec et offert en ligne jusqu’au 27 mars.

Jacques Audiard, le cinéma à cœur ouvert

Photo courtoisie

Après avoir signé des documentaires sur Louis Malle et Luis Bunuel, le réalisateur Pierre-Henri Gibert brosse le portrait d’un autre grand cinéaste français : Jacques Audiard, l’homme derrière les films Un Prophète, De rouille et d’os et Dheepan.

◆ Présenté en ligne jusqu’au 27 mars.