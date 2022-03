Deshaun Watson: plusieurs équipes en mode grande séduction

Maintenant libéré de l’épée de Damoclès qui lui pendait au-dessus de la tête, le quart-arrière Deshaun Watson se fait courtiser par de nombreuses équipes de la NFL.

Le joueur des Texans de Houston souhaite être échangé depuis plus d’un an, ce que désire également sa formation. Il était toutefois accusé par plus d’une vingtaine de femmes de comportements inappropriés et d’agressions sexuelles pendant des massages, ce qui a refroidi les clubs du circuit Goodell à la recherche d’un pivot.

La semaine dernière, un grand jury de l’État du Texas a jugé que les preuves n’étaient pas suffisantes pour porter des accusations criminelles contre Watson. Depuis, il semblerait que le téléphone de Watson ne dérougit pas. L’athlète de 26 ans aura son mot à dire dans la transaction qui le sortira de Houston, car il possède une clause de non-échange.

Selon le réseau ESPN, les Panthers de la Caroline et les Saints de La Nouvelle-Orléans auraient déjà rencontré Watson et soumis une proposition d’échange aux Texans.

L’équipe de Houston aurait également refusé que les Colts d’Indianapolis s’entretiennent avec le quart-arrière. L’organisation ne souhaiterait pas l’échange à un rival de la section Sud de l’Association américaine.

Une équipe surprise

Mardi matin, le site sportif The Athletic a appris que les Browns de Cleveland allaient rencontrer Watson plus tard en journée.

Cela a de quoi surprendre, considérant que le directeur général Andrew Berry avait déclaré que Baker Mayfield allait être le partant de son club en 2022. Le DG a effectué ce vote de confiance il y a seulement quelques semaines.

Hypothéqué par les blessures l’an dernier, le premier choix au total du repêchage de 2018 a connu une saison difficile. En 14 rencontres, il a complété 60,5 % de ses passes tentées pour 3010 verges et 17 touchés. Il a aussi été victime de 13 interceptions et son club a maintenu un dossier de 6-8 quand il était derrière le centre.

