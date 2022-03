En France et au Québec: Les ventes de CD sont en légère hausse

Moche, polluant, fragile : on l’a affublé de tous les torts et pourtant le CD connaît un regain de vitalité en France, comme en attestent le marché en général et le succès des ventes d’OrelSan en la matière.

Les données de l’artiste normand sont éloquentes. La fête est finie (son avant-dernier album sorti en octobre 2017) s’est traduit par 235 000 ventes de CD. Civilisation (dernier opus paru en novembre 2021) a totalisé pour le moment 250 000 ventes de CD, selon les chiffres fournis à l’AFP par le label 3e Bureau. Soit davantage en quelques mois pour Civilisation qu’en plusieurs années d’exploitation pour La fête est finie.

Ce n’est pas un cas isolé. Le SNEP (Syndicat national de l’édition phonographique) l’a souligné dans son rapport sur le marché de la musique enregistrée pour 2021 rendu ce mardi : « En hausse significative pour la première fois en 20 ans (+10 %) », les ventes de CD « sont encore la deuxième source de chiffre d’affaires du marché » derrière le streaming.

Cette progression ne doit pas seulement se lire comme un rebond mécanique après les ventes de CD plombées en 2020 par les différents confinements et les fermetures des points de vente. En 2019, par exemple, bien avant la crise sanitaire, les ventes de CD avaient connu une chute de 13 %.

Augmentation ponctuelle

Au Québec, les ventes de CD ont aussi connu des hausses notables, montrent les données de l’Observatoire de la culture et de la communication du Québec (OCCQ), mais elles sont ponctuelles et liées aux mesures sanitaires.

Par exemple, le CD est en remontée de 169 % pour le mois de janvier 2022 (de 23 000 à 62 000 unités vendues) par rapport à la même période en 2021, mais ça s’explique par le fait que les commerces non essentiels étaient fermés au début de 2021, signale Claude Fortier, de l’OCCQ.

Chez Audiogram, on nous a même répondu ne pas observer d’augmentation des ventes de CD, « bien au contraire ».

Marie-Sophie Desrochers, directrice des affaires institutionnelles et de la recherche à l’ADISQ, croit que la réouverture des salles de spectacles (en octobre) pourrait avoir un lien avec la reprise des ventes de CD.

« Ça peut avoir joué un rôle, car la fermeture des salles empêchait le spectacle de produire son effet moteur et générateur de la vente d’albums. La France, de son côté, avait moins de restrictions que nous. Si ce qui arrive en France est précurseur, comme c’est souvent le cas en Europe, ce serait une bonne nouvelle pour ce qui s’en vient au Québec. »

-Avec la collaboration de Cédric Bélanger et Sarah-Émilie Nault