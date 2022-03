Hubert Lenoir à Santa Teresa

Les nouveaux spectacles d’Hubert Lenoir et Lydia Képinski, des cartes blanches à Cœur de pirate et Safia Nolin, de même que le passage des sensations internationales Sofiane Pamart et Princess Nokia. Pour sa 6e édition, Santa Teresa veut revenir à la normale après deux ans de pandémie.

« L’accouchement n’a pas été facile. Mais je trouve qu’on a bien trouvé notre ADN à Santa Teresa », lance le directeur général du festival, Patrick Kearney.

Après une petite édition 2021 uniquement en salle, le festival revient à sa programmation des belles années. Avec des concerts extérieurs payants et gratuits, et des soirées à l’église et dans différents lieux de Sainte-Thérèse, le festival profitera de la tombée récente des dernières mesures sanitaires pour reprendre pleinement son envol.

« C’est difficile de savoir comment la clientèle va se comporter, et s’il y aura encore des gens qui seront craintifs, indique le directeur général. Mais je suis confiant qu’on ne ressentira pas trop les impacts de la COVID. Je pense que les gens ont hâte d’avoir un festival “ordinaire”. »

Le vendredi soir, sur la scène principale extérieure, Santa Teresa proposera un trio très relevé avec Hubert Lenoir, Choses Sauvages et Lydia Képinski.

« Pour Hubert, à part sa petite tournée américaine, c’est son premier gros show depuis le lancement de son album, dit Patrick Kearney. Pour nous, ça va être tripant. Avec Lydia, on en profitera pour souligner le lancement de son album. »

Coloré Sofiane

L’église Sainte-Thérèse-d’Avila, avec sa capacité de 1100 personnes, proposera de son côté quatre soirées qui risquent d’être courues. D’abord, le jeudi, Cœur de pirate aura sa carte blanche, en compagnie de Sarahmée, Corneille, Gab Bouchard et Naomi.

Le lendemain, ce sera au tour de Safia Nolin de jouer dans l’église. Elle sera accompagnée de The Weather Station. Les deux autres soirées seront constituées de Martha Wainwright et Lonny, le samedi, ainsi que de Pierre Lapointe et Sofiane Pamart, le dimanche.

Le festival recevra aussi cette année Thierry Larose, Gab Paquet, Claudia Bouvette, Le Couleur, Princess Nokia, $not et Jimmy Eat World.