India Desjardins réalise ses rêves

Sur le plateau de tournage de la comédie romantique 23 décembre, l’auteure India Desjardins réalise un rêve en observant son vieux projet de film de Noël prendre enfin vie dans les décors de carte postale du quartier Petit Champlain et du Château Frontenac, à Québec.

C’est Noël en mars, ces jours-ci, dans le célèbre hôtel du Vieux-Québec.

Pour les besoins du tournage de plusieurs scènes de ce film, qui met en vedette Virginie Fortin, François Arnaud, Bianca Gervais, Stéphane Rousseau, Guylaine Tremblay et plusieurs autres acteurs québécois de renom, de nombreux sapins de Noël, des décorations et des paquets-cadeaux ont été dispersés dans le hall d’entrée et la salle de bal du Château Frontenac.

Photo Stevens LeBlanc

« Quand tu commences un scénario, raconte India Desjardins, t’as des rêves. Un de ceux que Myriam, Guillaume (Lespérance, le producteur) et moi avions, c’était le Château Frontenac. C’est un emblème de Québec. Ça ajoute de la magie. »

Le Petit Champlain faisait aussi partie des rêves de la scénariste. « Hey, on a ça chez nous. Il faut que ça fasse partie d’un film de Noël », insiste la native de la capitale, qui souhaitait un récit qui reflète comment nous vivons le temps des Fêtes chez nous.

Photo Stevens LeBlanc

« Ce n’est pas dans nos traditions de s’embrasser sous le gui, comme dans les films de Noël des États-Unis. Nos Noëls, ce sont des tempêtes de neige, il faut qu’on aille visiter nos familles divorcées aux quatre coins du Québec. »

300 versions

Décrit comme un film choral qu’on peut comparer au classique du temps des Fêtes Love Actually, 23 décembre suit les faits et gestes de plusieurs personnages qui ne vivront pas le temps des Fêtes qu’ils avaient espéré.

Mis en scène par Miryam Bouchard (Mon cirque à moi), 23 décembre est l’un des rares projets de film de Noël, avec Nez rouge en 2003, qui aura vu le jour au Québec.

Pourquoi ? India Desjardins parle du défi de trouver la bonne histoire. Elle dit avoir pondu pas moins de 300 versions de son scénario, depuis 2011, avant de trouver la bonne.

Miryam Bouchard évoque pour sa part la difficulté de tourner en hiver. Quoique dans le cas de 23 décembre, une bonne fée est au rendez-vous. « C’est exceptionnel, la neige arrive au moment où on veut de la neige et le soleil se cache quand on a besoin qu’il se cache », dit-elle.

Un futur classique ?

À Québec, des scènes du film ont aussi été tournées sur la terrasse Dufferin et dans le quartier Montcalm. Le secteur de Saint-Irénée, dans Charlevoix, a aussi reçu une partie du tournage, qui sera complété à Montréal.

La sortie est prévue pour novembre. Sans le dire haut et fort, les artisans de 23 décembre espèrent que le film deviendra un classique du temps des Fêtes.

« C’est un rêve secret, reconnaît Miryam Bouchard. J’aimerais que ce film trouve une place de choix au Québec et qu’il revienne, année après année, dans la liste des films préférés de tout le monde. »

Un premier rôle sur un plateau d’argent pour Virginie Fortin

Virginie Fortin ne pouvait demander mieux : pour sa toute première expérience au cinéma. Elle s’est fait servir sur un plateau d’argent l’un des rôles les plus importants du film 23 décembre.

Elle n’a même pas eu besoin de passer une audition.

« Je suis quasiment mal de le dire tellement je me sens choyée », admet celle qui donnera vie à Elsa, une autrice jeunesse et célibataire endurcie qui tente de trouver l’amour.

Humour, télé, impro, musique, Virginie Fortin a touché à presque tout depuis le début de sa carrière. Le grand écran était la suite logique.

« J’ai toujours voulu en faire. Si on relit mes vieilles entrevues, quand on me demandait quel était mon prochain rêve, je répondais que c’était de jouer dans un film. »

Virginie et personne d’autre

La réalisatrice Miryam Bouchard dit qu’elle ne voyait personne d’autre que Virginie pour interpréter Elsa. « Si elle avait refusé, j’aurais été bien embêtée. »

« J’aime beaucoup l’humour britannique pince-sans-rire. Parfois quand tu lis un gag sur papier, tu ne sais pas que c’en est un. On le voit dans la livraison et Virginie le comprend tout de suite », ajoute India Desjardins.

Une fois sur le plateau, la comédienne a vite fait l’unanimité, confirme Miryam Bouchard, en sortant l’encensoir.

« Elle est magnifique. Virginie a un sens de la comédie incroyable, elle est attachante, c’est une excellente comédienne. Elle est touchante, on a tous envie d’être son ami. Je peux te dire qu’il y a bien des gars sur l’équipe qui voudrait tomber en amour avec elle, mais il ne faut pas le lui dire, je ne voudrais pas que ça lui enfle la tête », blague la cinéaste.