Jean-François Pronovost grandit comme interprète

Jean-François Pronovost trouve autant de plaisir à jouer dans la version 2.0 de «Passe-Partout» que dans la série annuelle «Les moments parfaits», deux personnages qui le font grandir comme interprète.

Dix ans après avoir quitté l’École nationale de théâtre du Canada avec son diplôme en poche, le comédien fait sa place en accéléré dans le milieu depuis qu’il campe Passe-Montagne. Les tournages de la cinquième saison viennent de se mettre en branle, ainsi que la tournée de spectacles avec ses amies Gabrielle Fontaine (Passe-Carreau) et Élodie Grenier (Passe-Partout) avec qui il a un plaisir fou à tourner et à partager la scène devant des jeunes – et des parents – en liesse.

Et depuis qu’il est dans «Les moments parfaits», à TVA, Jean-François avance comme humain.

«Il y a quelque chose de moi qui évolue avec mon personnage. Dans l'aspect de se respecter, d’apprendre à s’affirmer plus, il y avait des choses confrontantes pour moi à jouer, comme quand Philippe a remis la dame raciste à sa place, c’est quelque chose que je ne me serais pas permis de faire. J’apprenais en même temps que le personnage à faire ça.»

C’est la première fois qu’il tient un rôle récurrent dans une série annuelle, une étape charnière dans sa jeune carrière et il remarque que des adultes, et non plus seulement des enfants, le reconnaissent dans la rue.

Son Philippe est «clairement un gars perdu, qui n’est pas sur son X» quand on a fait sa connaissance au début de la série. «Il est perdu en amour, sa carrière est plus sur pause, il est pris dans un marasme duquel il a beaucoup de difficulté à sortir. Ce n’est pas tant qu’il n’a pas de ressort pour s’en sortir, c’est plus que c’est son cœur qui le guide.»

Il rigole en soulignant que les «gens qui me connaissent bien sont capables de dire: "c’est toi quand tu es perdu en amour"».

PHOTO COURTOISIE

De l'ambition

Toute sa famille Thomas brasse des affaires et Philippe, lui, bosse dans un centre d’appels avec un patron assez désagréable merci.

«On ne connait pas trop ses ambitions, même s’il a déjà parlé de son rêve d’avoir un magasin de sport», a rappelé Jean-François, qui s’apprête à la fin du mois à entreprendre les tournages de la deuxième saison des «Moments parfaits».

Pour l’heure, Philippe se concentre à reprendre sa relation avec Nadia (Nadia Khouda), qui lui a déjà brisé le cœur et avec qui il souhaite cohabiter. L’ancien skieur acrobatique l’a préférée à Geneviève (Mounia Zahzam), qui venait pourtant d’emménager avec lui.

Philippe est souvent à la remorque par rapport au reste du clan Thomas. «Ses proches se disent qu’il va finir par rattraper le groupe. Pour moi, c’est un ressort comique intéressant à jouer. Des fois, j’ai plus de réponses dans ce que les autres personnages disent de lui, j’ai beaucoup de plaisir à essayer de démêler ces choses-là», a-t-il dit.

Comme tous ses camarades de jeu, Jean-François a reçu la moitié des textes de la prochaine saison. «Philippe va commencer à sortir de sa coquille et à s’affirmer plus», a révélé le comédien.

«Il va apprendre à se choisir plus, car toutes les décisions qu’il prend sont en fonction des filles de qui il tombe amoureux, on dirait qu’il s’oublie tout le temps. J’ai hâte de tourner, car il y a des choses jouissives qui s’en viennent et mon personnage avance.»

Il ne reste que deux épisodes, incluant celui de ce mercredi, avant la fin de la première saison produite par Encore Télévision.

