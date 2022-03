La compagne de Julian Assange appelle le gouvernement britannique à empêcher son extradition

LONDRES | Stella Moris, la compagne du fondateur de WikiLeaks Julian Assange, a appelé mardi le gouvernement britannique à empêcher son extradition vers les États-Unis où il est poursuivi pour une fuite massive de documents.

• À lire aussi: La justice britannique refuse un recours d’Assange contre son extradition aux États-Unis

Lundi, les soutiens de l’Australien de 50 ans ont vu disparaître l’un de ses derniers espoirs d’éviter son extradition, avec le refus de la Cour suprême britannique d’examiner son recours.

Le dossier est désormais transmis à la ministre de l’Intérieur Priti Patel, à qui il revient la décision d’approuver son extradition.

Soulignant que «le sort de Julian est désormais entre les mains de la ministre de l’Intérieur Priti Patel», Stella Moris a déclaré dans un communiqué que «c’est une affaire politique et elle peut y mettre un terme».

«Il faut du courage politique, mais c’est ce qu’il fallait pour préserver une société ouverte qui protège les éditeurs de la persécution étrangère», a-t-elle déclaré.

Julian Assange est poursuivi par la justice américaine pour la diffusion, à partir de 2010, de plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan.

Il risque 175 ans de prison, dans une affaire dénoncée par ses soutiens comme une attaque gravissime contre la liberté de la presse.

Incarcéré dans une prison de haute sécurité près de Londres depuis près de trois ans, Julian Assange avait été arrêté par la police britannique en avril 2019 après avoir passé sept ans à l’ambassade d’Équateur à Londres où il s’était réfugié alors qu’il était en liberté sous caution.

Il craignait alors une extradition vers les États-Unis, ou bien la Suède où il faisait l’objet de poursuites pour viol depuis abandonnées.

Sa compagne Stella Moris, une avocate sud-africaine avec qui il a eu deux enfants, a annoncé dimanche que le couple avait reçu l’autorisation de se marier le 23 mars en prison.