La COVID a eu raison d’Aiguiso-Pro

L’arrêt des activités sportives durant la pandémie a eu raison d’une entreprise de Québec bien connue des adeptes de hockey et de patinage artistique.

Aiguiso-Pro, spécialisée dans l’aiguisage de patins et l’ajustement de lames, a été acculée au pied du mur par deux années difficiles de pandémie. On y vendait aussi des accessoires de hockey et de patinage artistique.

L’entreprise du 3990, boulevard Masson, ayant accumulé des dettes de 680 732 $, a choisi de fermer les livres pour de bon, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Le dossier a été confié au syndic de faillite Tremblay & Cie.

« Ces activités ont été interrompues au cours des deux dernières années à la suite de la pandémie. Ce n’était pas évident pour ce commerce de passer à travers cette période-là, surtout avec les fermetures obligatoires décrétées par le gouvernement et la Santé publique », a indiqué Éric Villeneuve, syndic.

« Il n’y avait plus de hockey et de patinage artistique. Cela a fait en sorte que la vente d’articles a été grandement diminuée. C’est un élément important de leurs difficultés financières », a-t-il ajouté.

« De plus, lors de la réouverture, ils ont eu de la difficulté à trouver de la main-d’œuvre. Ils opéraient l’entreprise avec des heures réduites. Évidemment, ils ont perdu des clients à cause de ça. C’est l’ensemble de ces facteurs qui a occasionné les difficultés financières de cette entreprise qui était déjà limite avant la pandémie. Ce n’est pas une entreprise qui avait une grande rentabilité. Alors, ç’a été le coup fatal. »

Inventaire vendu à un liquidateur

L’entreprise a donc fermé définitivement ses portes le 19 janvier dernier. Le bureau de syndic a procédé à la vente de l’inventaire à un liquidateur.

Au fil des ans, Aiguiso-Pro, fondée en 1987, a changé de propriétaire à quelques reprises, d’après M. Villeneuve.

Depuis 2016, la PME était la propriété de Thérèse Asselin, qui fait aussi partie des créanciers.

Une offre d’achat a été acceptée pour la maison et le terrain. Selon M. Villeneuve, les créanciers garantis seront remboursés.

Quant aux créanciers non garantis, pour un montant qui totalise 339 454 $, ils pourront récupérer un pourcentage de l’argent qui leur est dû.

Pas de racheteur intéressé

« C’est une entreprise qui avait une belle réputation pour l’aiguisage de patins », souligne M. Villeneuve.

Malgré les démarches effectuées, aucun acheteur ne s’est montré intéressé par la reprise du commerce.