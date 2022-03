Le dossier du coach est réglé!

Vous rappelez-vous le profil que Kent Hughes traçait d’un entraîneur à son arrivée avec le Canadien ? Cette personne devait en premier lieu faire montre de leadership. Hughes avait donné comme exemple Rod Brind’Amour, entraîneur des Hurricanes de la Caroline et lauréat du trophée Jack-Adams la saison dernière.

Une dizaine de jours après son exposé, Hughes ébranlait la planète hockey en faisant appel à Martin St-Louis pour diriger son équipe.

Un écart de 11 ans au niveau du coaching professionnel séparait St-Louis de Brind’Amour, qui avait travaillé sous les ordres de Kirk Muller et Bill Peters pendant sept ans avant d’être promu entraîneur-chef il y a quatre ans.

Cinq semaines après l’entrée en scène de St-Louis, le Canadien est toujours dernier dans la Ligue nationale, mais plus personne ne se moque de son embauche.

On peut dire que Hughes a frappé dans le mille !

Déjà une grande réussite

Certains d’entre vous doivent se demander ce qui me pousse à tirer une conclusion aussi hâtive. C’est vrai qu’un échantillonnage de 14 matchs, c’est peu.

Mais St-Louis a réalisé une chose que même le grand Scotty Bowman n’aurait pas réussi à faire, entendait-on un peu partout quand le Canadien se portait au plus mal.

Il a ressuscité cette équipe.

Encore là, il s’en trouvera pour dire que les patineurs du Tricolore n’ont pas un grand mérite parce qu’ils jouent sans pression.

Or, il est plus juste de dire que ses joueurs ont retrouvé le plaisir et la passion de jouer.

Et, en fin de compte, les amateurs sont de plus en plus nombreux à les regarder à la télévision.

Sans dire qu’ils rêvent à la coupe Stanley, ils reprennent espoir, ce qui dans le monde du sport est essentiel pour maintenir l’intérêt.

C’est tout à l’honneur de St-Louis.

Comme un poisson dans l’eau

Pas mal pour un entraîneur qui s’est dit à l’essai au moment de son embauche.

Aujourd’hui, pour bien du monde et ses patrons sans doute, la question du coach est réglée.

St-Louis est là pour rester.

Le dossier est clos.

St-Louis semble heureux comme un poisson dans l’eau.

Au début, je me demandais comment il composerait avec les médias au quotidien.

Remarquez bien qu’il a toujours été chic avec moi quand il était joueur. Mais les mêlées de presse semblaient lui peser.

Ce n’est pas ce qu’on voit depuis qu’il est entraîneur. Il est intéressant et généreux dans ses propos. Une vraie mine d’or pour les journalistes !

Au-delà des victoires, l’aspect le plus encourageant est la belle tenue des jeunes et de certains joueurs de prime abord obscurs qui montrent de belles choses, tel Rem Pitlick.

Un allié des jeunes

Nick Suzuki et Cole Caufield, qui personnifient le présent et l’avenir de l’organisation, sont beaux à voir. Ils jouent comme ils le faisaient dans les séries l’an dernier sous la direction de Dominique Ducharme.

Suzuki amasse maintenant autant de points sur les patinoires adverses qu’au Centre Bell. Il totalise 16 points (7b-9a) sous la direction de St-Louis. Il s’est amélioré aussi dans les mises en jeu.

Lentement mais sûrement, il suit les traces de son modèle Patrice Bergeron.

Quant à Caufield, il a recommencé à marquer des buts.

Son tir en prolongation contre Carter Hart, dimanche soir à Philadelphie, entrait au poste !

Alexander Romanov a gagné lui aussi en confiance. Il joue de façon plus ordonnée. Il présente un différentiel de + 4 au cours des 14 dernières parties.

St-Louis n’est pas l’unique maître d’œuvre de toutes ces remontées. Il converse beaucoup avec ses adjoints Luke Richardson, Alex Burrows et Trevor Letowski pendant les matchs. Eux aussi sont regaillardis par sa présence.

Les espoirs à venir de l’organisation, les Kaiden Guhle, Jayden Struble, Mattias Norlinder, Jordan Harris, Joshua Roy, Rafaël Harvey-Pinard, Emil Heineman et Cayden Primeau doivent, quant à eux, entrevoir leur passage chez les pros avec optimisme.

Qui aurait prédit une telle éclaircie cette saison ?

Caractère et persuasion

Les meneurs et meneuses sont dotés de forte personnalité. C’est le cas de Martin St-Louis. Il faut du caractère et savoir se montrer persuasif pour diriger une équipe sportive, particulièrement dans un marché comme celui de Montréal.

Les grandes équipes du CH étaient dirigées par des leaders nés.

Dick Irvin était reconnu pour être dur avec ses joueurs. Lorsque j’étais jeune journaliste au défunt Montréal-Matin, l’ancien gardien Gerry McNeil m’avait raconté que Irvin avait le don de refroidir ses joueurs après une bonne performance.

Ça se voyait souvent dans l’ancien temps.

Toe Blake ne donnait pas sa place à cet égard, mais il le faisait avec un certain humour.

Gilles Tremblay avec qui j’ai voyagé longtemps lors de mes années sur la couverture quotidienne du Canadien le disait dur mais juste.

La méthode Bowman

Quant à Scotty Bowman, il n’avait pas son pareil pour tenir ses joueurs sur un pied d’alerte en tout temps avec le Canadien.

Steve Shutt disait que les joueurs l’aimaient un soir par année et pas besoin de vous dire lequel.

Ça veut dire que c’est arrivé cinq fois pendant les huit saisons de Bowman comme entraîneur à Montréal.

Vu de cet œil, c’est une bonne moyenne !

Jacques Lemaire, Pat Burns, Jacques Demers et Mario Tremblay avaient aussi leur style.

Égal à égal

St-Louis est ce qu’on appelle dans le jargon du hockey — veuillez excuser l’expression anglaise — un player’s coach.

On dit la même chose de Rod Brind’Amour.

Les deux connaissent la mentalité des joueurs d’aujourd’hui. Comme eux, ils ont gagné de gros salaires quand ils jouaient.

Ils savent que ce n’est pas en leur criant par la tête qu’ils vont tirer le maximum d’eux. Ils connaissent le langage à utiliser.

Jon Cooper, deux fois vainqueur de la coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay, fait partie de cette catégorie.