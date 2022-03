Le mystère François Legault

On oublie le « Je me souviens » qui figure sur nos plaques d’immatriculation. François Legault appartient à la génération que le deuxième référendum de 1995 a blessée au cœur.

Comme pour des millions de Québécois, la douleur vive ressentie depuis l’échec de la deuxième tentative de faire du Québec un pays est enfouie en lui.

François Legault en pragmatique s’est retroussé les manches, car à l’évidence il ne pouvait jeter l’éponge, la politique étant chez lui une passion incandescente.

Si nombre de Québécois s’y identifient si intimement, c’est qu’il leur ressemble. Les accommodements à ses yeux doivent toujours être raisonnables. Avec comme conséquence négative, précisons-le, qu’il risque de diluer voire de trahir ses idéaux face à la realpolitik.

Compromissions

Les gens de compromis sont forcément susceptibles de compromissions, ce qui en politique peut décevoir les militants les plus idéalistes.

Cependant, de tous les Québécois francophones qui appuient encore François Legault un grand nombre pratique une prudence que d’autres qualifient d’absence de courage collectif.

La saga entourant l’accès des francophones aux cégeps anglais, une situation hautement conflictuelle, divise les francophones et rallie comme d’habitude les anglophones, convaincus qu’il s’agit de racisme systémique à leur endroit de la part des Canadiens français.

Au sein de la CAQ, nombreux sont les ex-péquistes qui considèrent intolérable la position du premier ministre sur cette question. Car François Legault persiste et signe en refusant de changer la loi pour interdire aux francophones l’accès aux cégeps anglais.

Compte tenu de l’attrait de l’anglais chez les nouvelles générations, il semble bien que le premier ministre soit incapable de changer son fusil d’épaule. Un fusil sans cartouches, d’ailleurs.

Or une volte-face n’aurait aucune incidence sur les résultats du vote en octobre prochain si on peut se fier aux sondages.

Tous ceux qui admirent le courage du président ukrainien que rien ne prédisposait à tenir tête avec son peuple à l’invasion russe de leur pays souverain savent que l’héroïsme existe.

Au Québec, l’histoire de la défaite française de 1759 aux mains des Anglais et d’autres défaites ultérieures concernant la langue et le nationalisme ne se comparent en rien à l’histoire guerrière des vieux pays d’Europe. C’est la raison, peut-être, pour laquelle nous ne sommes pas habités par le sens du tragique.

Ambivalence

Et l’on comprend mieux ainsi l’ambivalence québécoise, ce « p’têt ben qu’oui, p’têt ben qu’non ». Si nous respections davantage notre langue en l’affirmant haut et fort, en la parlant correctement et en nous efforçant de l’écrire sinon sans fautes au moins avec plus d’application, nous serions en mesure de nous battre davantage.

Le premier ministre Legault, qui fut admirable durant la pandémie et qui eut avant le courage d’imposer la laïcité de l’État, ne peut pas se dérober maintenant. Il est dans son pouvoir de garantir la survie du français à moyen terme, car la démographie nous entraîne vers notre disparition collective.

Étant donné la relation étroite qu’il a tissée avec une majorité de Québécois, François Legault ne devrait garder aucun complexe d’infériorité quand il s’agit de s’opposer à l’anglicisation collective de son peuple. Chaque Québécois devrait savoir parler anglais, mais le Québec doit demeurer officiellement français à travers ses institutions. Par quel mystère François Legault s’entête-t-il à résister à cette évidence ?