Les paiements par carte coûtent cher aux PME

Plus de trois quarts (78 %) des PME doivent payer de grands frais pour traiter les paiements par cartes de crédit, a révélé un récent sondage de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

Selon le sondage mené par la FCEI, 92 % des PME acceptent désormais les paiements par carte.

«Les coûts d'exploitation des PME n'ont jamais été aussi élevés qu'aujourd'hui. Les chefs de PME peinent à payer leurs frais de carte de crédit toujours plus élevés, notamment parce que les consommateurs utilisent de moins en moins d'argent comptant», a mentionné Jasmin Guénette, vice-président des affaires national à la FCEI.

Une situation qui s’est aggravée avec la pandémie alors que l’usage des cartes de crédit/débit au détriment de l’argent comptant, si bien que maintenant 53 % des PME refusent les paiements en argent comptant.

Depuis le début de la pandémie, 55 % des PME ont commencé à accepter ou acceptent davantage les paiements sans contact alors que le chiffre s’élève à 33 % pour ce qui a trait des moyens de paiements électroniques.

«Même si les frais de carte de crédit ont diminué ces dernières années pour certaines transactions effectuées en magasin, cette réduction a été largement neutralisée par la hausse considérable des coûts des transactions en ligne», a précisé M. Guénette.

La FCEI a indiqué aussi que «plus de la moitié des PME (54 %) trouvent que leur contrat de traitement des paiements n'est pas clair et 41 % ne sont pas sûres du système de tarification utilisé». Rappelons que les compagnies responsables des traitements de paiement n’ont pas à uniformiser la formulation des contrats ou des relevés, ce qui rend les comparaisons plutôt difficiles.

Ainsi, la FCEI demande au gouvernement Trudeau et à l’industrie des cartes de crédit de diminuer le coût global moyen, de simplifier les contrats et les relevés, de mettre en place un processus indépendant de résolution des différends et de supprimer les frais de traitement appliqués aux taxes de vente.

«Les préférences des consommateurs conduisent davantage d'entreprises à passer aux modes de paiement électroniques, mais ceux-ci coûtent très cher. Les PME finissent inévitablement par repasser certains de ces coûts aux consommateurs en augmentant leurs prix et risquent de perdre des clients», a conclu Jasmin Guénette qui estime que la fin des restrictions sanitaire est l’occasion idéale pour réduire les frais de traitement des cartes de crédit.