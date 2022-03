LHJMQ: l’Océanic dispute quatre matchs en cinq jours

RIMOUSKI-L’Océanic de Rimouski amorce un éreintant voyage de quatre matchs en cinq jours sur les patinoires adverses mercredi face au Phoenix à Sherbrooke.

Le directeur gérant et entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, tentera de bien répartir le temps de glace de ses joueurs pour bien doser les énergies de façon à éviter les blessures. Dimanche dernier, l’Océanic a joué avec 11 attaquants et sept défenseurs en raison de la blessure à Liam Kidney.

Xavier Cormier a été utilisé sur deux trios pendant une bonne partie du match avec Verreault et Béland et entre Mathieu et Robin. « On ne pourra pas faire ça dans le premier match d’une séquence de quatre en cinq jours. Xavier est un gars qui bataille toujours dans les coins et qui travaille à chaque présence. On va rappeler un attaquant pour le match à Sherbrooke pour jouer à quatre trios. On verra par la suite si Kidney peut revenir ou pas. Il a été blessé lors d’une mise en jeu vendredi dernier. Son cas est au jour le jour », a mentionné Serge Beausoleil.

Jouer à quatre trios

Serge Beausoleil souhaite être en mesure d’utiliser ses quatre trios. « Je vise entre huit et 10 minutes pour la 4e ligne. Le plus près possible de 10 minutes. J’aime bien quand le temps de glace des défenseurs varie entre 13 et 22 minutes. Après 25 minutes, la fatigue se manifeste et les risques de blessures augmentent. C’est sûr que ça dépend beaucoup du nombre d’unités spéciales et de l’allure du match. Lorsqu’on tire de l’arrière, on doit surtaxer certains gars pour tenter de créer de l’offensive, mais idéalement le 4e trio doit faire 13-14 présences par match », a commenté le pilote rimouskois.

Un gros défi en partant

L’Océanic amorce son voyage à Sherbrooke, face à une des meilleures équipes de la LHJMQ et la formation qui possède le trio le plus explosif du circuit avec Joshua Roy, Julien Anctil et Xavier Parent. « Je suis interpellé par chacun des matchs. L’Armada est aussi capable de jouer des matchs A et les Olympiques sont très difficiles à affronter à domicile », a commenté Serge Beausoleil.

En bref

Ce sera le 5e affrontement de la saison entre le Phoenix et l’Océanic. Les quatre premiers se sont soldés par un écart d’un but. Le Phoenix a remporté les trois premiers duels, mais l’Océanic a gagné le dernier 2-1 le 18 février à Rimouski. Les deux clubs sont sur des séquences victorieuses de cinq matchs pour le Phoenix et de deux pour l’Océanic.

En plus de Kidney, l’Océanic est privé des attaquants Alex Drover et Alexandre Lefebvre, tous deux blessés à long terme.

