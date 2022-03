Mises en chantier: tendance à la hausse au Canada, mais pas au Québec

Le nombre de mises en chantier d’habitations au Canada a légèrement augmenté au cours du mois de février, alors qu’elles ont chuté de 39 % au Québec, selon la Société canadienne d’hypothèques et de logements (SCHL) et l’Association canadienne de l'immeuble (ACI).

Dans l’ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d’habitations est passé de 229 185 en janvier, à 247 256 en janvier, ce qui représente une augmentation de 8 %.

Au Québec, la SCHL a recensé 2504 habitations mises en chantier au mois de février. Il s’agit d’une baisse de 39 % comparativement à février 2021, et d’une troisième baisse mensuelle consécutive.

«Il fallait s’attendre à ce que tôt ou tard la hausse marquée des coûts de construction, les problèmes d’approvisionnement et la rareté de la main-d’œuvre finissent par plomber le nombre de nouveaux chantiers résidentiels», a analysé Paul Cardinal, directeur du Service économique de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ).

«Les résultats des deux premiers mois vont dans le sens de nos prévisions, à savoir que la construction résidentielle ralentira cette année», a-t-il ajouté.

Le mois dernier au Québec, les fondations de 282 maisons individuelles ont été coulées, ce qui constitue une diminution de 33 % par rapport à février 2021. Il y a également eu 2222 logements collectifs mis en chantier, soit une baisse de 40 % par rapport au même mois l’an dernier.

Quatre des six régions métropolitaines de recensement (RMR) ont malgré tout affiché une hausse d’activité comparativement à février dernier. C’est notamment le cas des RMR de Trois-Rivières (76), Saguenay (31) et Gatineau (386) où le nombre de mises en chantier a plus que quadruplé. La RMR de Québec a affiché une augmentation notable de 67 %, grâce à 394 mises en chantier.

D’importantes diminutions ont été remarquées dans les RMR de Montréal (- 62 %), avec seulement 1155 logements entamés, tout comme la RMR de Sherbrooke qui a aussi enregistré un repli (-26 %; 133).

Les prix continuent d’augmenter

Par ailleurs, les ventes résidentielles au début de 2022 accusent un retard sur la période correspondante en 2021, tandis que la hausse des prix atteint des sommets, selon les chiffres de l’Association canadienne de l'immeuble (ACI), dévoilés mardi.

«Avec la crise de l'offre, la hausse des taux d'intérêt est le facteur qui jouera le plus sur les marchés de l'habitation cette année et la suivante», a souligné l’ACI.

L’ACI prévoit que 612 800 habitations changeront de propriétaires au Canada en 2022, soit une baisse de 8,1 % par rapport à 2021. Le prix moyen d'une propriété à l'échelle nationale devrait augmenter de 14,3 % en 2022 pour atteindre 786 000 $.

En 2023, l’ACI estime que les ventes résidentielles au Canada devraient reculer d'encore 2,7 %, pour atteindre environ 596 150 unités. «Ce ralentissement sera le plus notable en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. L'Alberta et la Saskatchewan devraient aller à contre-courant avec de modestes avancées en 2023.»

Quant au prix moyen d'une propriété au Canada, il devrait aussi augmenter (3,2 %) en 2023 pour atteindre un peu moins de 811 000 $.