P-A Méthot en «cadeau» au Salon de l’auto

L’humoriste P-A Méthot dévoilera une autre facette de sa personnalité, lors d’une prestation spéciale d’une heure offerte gratuitement au public du Mois du Salon de l’auto de Québec 2022.

L’artiste de Québec sera la vedette d’une soirée présentée de manière virtuelle, le 7 avril prochain, par Otogo.ca, pour clore l’événement. L’organisation parle d’un « cadeau » qu’elle voulait offrir à son public, fidèle malgré les aléas de la pandémie.

P-A Méthot s’avérait le candidat idéal puisqu’il se décrit lui-même comme un « tripeux » de voitures, même s’il admet candidement qu’il ne s’y « connaît pas beaucoup en mécanique ».

Un « tripeux »

« Depuis l’âge d’à peu près 9, 10 ans que chaque année mon père m’achetait le Guide de l’auto. J’ai toujours été un tripeux. [...] Je suis un peu un passionné, mais je ne suis pas un gars qui gosse dans les chars. Moi, si j’ai les brakes à faire, je les fais faire par quelqu’un, je ne suis pas capable de faire ça », rigole-t-il.

Pendant environ une heure, il parlera entre autres des véhicules qui ont jalonné sa vie. « On dirait que ma vie a une histoire dans des chars, fait que, le mix était parfait, le salon et moi. » « J’aime conduire, mais je n’aime pas me faire conduire. Ça, c’est une autre affaire. Je déteste me faire conduire. J’ai le mal des transports. Fait qu’on va parler de tout ça. Ça va être vraiment le fun », lance l’humoriste.

Formule adaptée

Pour la deuxième édition consécutive, le Salon de l’auto de Québec est présenté dans une formule qui dure un mois et qui se déroule principalement en ligne. Jusqu’au 31 mars, la plateforme web propose de nombreuses capsules inédites, des concours et des billets de blogue, notamment.

« Le Salon de l’auto, c’est l’Expo Québec des tripeux de char, c’est le symposium des tripeux de char. T’sais, s’asseoir dans des chars neufs, quand ça sent le char neuf, on dirait que t’es millionnaire d’une shot. Je pense que ça, ça manque aux gens et je pense qu’ils [les organisateurs] avaient envie de mettre de la bonne humeur et du joyeux dans tout ça », affirme P-A Méthot.

« C’est du bon vieux P-A pendant 60 minutes. Ça va parler beaucoup de char », mais pas que. « Je vais mettre les gens à l’aise », conclut-il.