Peter Simons cède les commandes de La Maison Simons

Pour la première fois en 182 ans d’histoire et après cinq générations d’entrepreneurs, ce n'est maintenant plus un membre de la famille Simons qui est aux commandes du détaillant La Maison Simons.

Mardi, l’homme d’affaires Peter Simons a annoncé la nomination de Bernard Leblanc comme président et chef de la direction. M. Simons prévoit demeurer dans l’organisation comme chef marchand et continuer de siéger sur le conseil.

«Nous avons toujours pris les décisions dans l’intérêt de l’entreprise d’abord et l’annonce d’aujourd’hui s’inscrit parfaitement dans cette philosophie», a indiqué dans un communiqué M. Simons, qui se concentrera dorénavant sur le développement de «l’assortiment mode et le rayonnement de la marque».

L’entrepreneur québécois affirme avoir pris cette décision alors que l’enseigne affiche une croissance, une bonne santé financière et qu’elle souhaite poursuivre son développement ces prochaines années.

La famille Simons demeurera l’actionnaire de contrôle du détaillant. Ce changement a été approuvé par les autres actionnaires, notamment Investissement Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Heureux

M. Simons se réjouit d’être parvenu, aujourd’hui, à compléter son virage numérique, malgré les défis reliés à la pandémie. La Maison Simons mise maintenant sur son centre de distribution de 200 millions $ à Québec.

En 2018, Québec avait octroyé un prêt de 81 millions $ pour ce chantier, le Fonds immobilier de solidarité FTQ avait investi 20 millions $, la Caisse 27 millions $, et Investissement Québec 17 millions $.

Lors des dernières entrevues avec le Journal, M. Simons n’a jamais caché avoir eu peur de perdre son entreprise durant la pandémie. Au printemps 2020, tous les scénarios étaient sur sa table, notamment une restructuration ou l’ajout d’investisseurs pour sauver les finances du détaillant. Ce dernier a d'ailleurs dû s’endetter de 30 millions $ auprès de BDC Capital.

Le nouveau président et chef de la direction n’est pas un inconnu de La Maison Simons. M. Leblanc occupait jusqu’à mardi, la chaise de vice-président exécutif et chef des opérations corporatives. Il aura comme mandat de poursuivre le développement des magasins et du site en ligne.

«J’entame ce mandat avec la responsabilité et le devoir de veiller à la postérité de la plus ancienne entreprise familiale privée au Canada, et de préserver l’héritage légué par cinq générations», avance M. Leblanc.

Les employés ont également appris la nouvelle concernant ce changement de garde, mardi.

La Maison Simons a été fondée en 1840 par John Simons. L’enseigne compte aujourd’hui 15 magasins à travers le Canada et compte près de 3000 employés.

Une 16e succursale devrait ouvrir ses portes au Centre Fairview Pointe-Claire, le printemps prochain.

Plus de détails à venir...