Pourquoi le conflit nous touche-t-il autant?

Il y a un indéniable mouvement de solidarité envers les victimes de la guerre en Ukraine et les initiatives pour aider se multiplient. Mais pourquoi les Québécois sont-ils aussi touchés par ce conflit?

Le professeur de psychologie au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu Frankie Bernèche croit que la pandémie n’est pas étrangère à ce phénomène.

«Faut pas oublier que nous aussi on sort d’une période très difficile. Une période on pourrait dire de guerre pandémique, d’une certaine façon. Et probablement que l’Ukraine nous touche autant pace qu’on est rattrapé par nos émotions», explique-t-il.

Selon lui, ce qui se passe en Ukraine réactive la peur que nous avons ressentie pendant la crise sanitaire.

Le professeur y voit tout de même un côté positif, c’est que toute cette sensibilité que les gens ressentent les amène à se mobiliser davantage pour aider les Ukrainiens.