St-Louis, le Tortorella 2.0

À son arrivée avec le Canadien, Martin St-Louis avait dit qu’il avait appris de chacun de ses entraîneurs. Plus je le regarde aller, plus je constate qu’il est la version 2.0 de John Tortorella, le « Torto » des temps modernes.

Et je précise que c’est un compliment, car on a beau dire ce que l’on veut sur Tortorella, il a été un grand entraîneur. Il a dirigé dans la Ligue nationale pendant 20 ans (1383 matchs et 673 victoires), il a gagné deux fois le trophée Jack-Adams et il a conquis la coupe Stanley.

On connaît le personnage ; il n’est pas facile quand ça ne va pas à son goût et il a dépassé les bornes parfois. Les joueurs qui ont joué pour lui vous diront qu’il était effectivement exigeant, mais aussi qu’il était juste. C’est ce que St-Louis a dit et c’est ce que Vincent Lecavalier m’a confié. Tous deux ont connu leurs meilleures saisons sous les ordres de « Torts ».

Ces deux-là pouvaient jouer de 25 à 26 minutes lorsqu’ils étaient au mieux, mais s’ils avaient un mauvais match, leur temps de jeu diminuait. St-Louis, comme Tortorella, récompense l’effort. Comme tout entraîneur, il espère que ses meilleurs joueurs seront les meilleurs, mais si un gars de troisième ou quatrième trio lui en donne beaucoup, il va le récompenser.

Qui aurait pensé que Rem Pitlick jouerait à trois contre trois en prolongation ? Qui aurait pensé que Michael Pezzetta aurait la confiance de St-Louis pour participer aux tirs de barrage, surtout après avoir été rayé de la formation lors du duel précédent ?

Lorsque tu es un joueur de profondeur et que tu sais que ton entraîneur ne te donnera pas de responsabilités accrues, tu ne peux pas te sentir en pleine confiance et tu plafonnes.

C’est ce que j’aime de St-Louis : il récompense ceux qui le méritent et il n’hésite pas à remanier ses trios, s’il sent que c’est la chose à faire.

Un bon instinct derrière le banc

Malgré son inexpérience, je trouve qu’il a déjà un bon instinct derrière le banc. On voit que c’est un ancien joueur et qu’il pense comme un joueur. Je ne sais pas ce qu’il a dit à Cole Caufield, mais il a trouvé le moyen de lui redonner sa confiance et, pour un marqueur tel que Caufield, la confiance est ce qu’il y a de plus important.

C’est la même chose pour un gardien. St-Louis a dit à Samuel Montembeault qu’il lui donnait le ballon, alors Montembeault court avec celui-ci. St-Louis l’a même utilisé deux fois en deux soirs.

Les points de presse de St-Louis sont intéressants. J’ai adoré la comparaison qu’il a faite de Pitlick avec lui-même à ses débuts à Calgary. Tout comme St-Louis, Pitlick était « coincé » dans une organisation qui favorisait ses meilleurs choix au repêchage. C’est certain qu’un constat du genre est très apprécié par Pitlick.

Ce dernier sent que son entraîneur le comprend et, en même temps, il assimile le message selon lequel il ne doit jamais oublier de jouer dans les deux sens de la patinoire.

Un atout pour Hughes

On peut vraiment dire que St-Louis a relancé le CH, car l’enthousiasme est palpable. Je me demande même s’il ne deviendra pas une carte dans le jeu de Kent Hughes pour attirer des joueurs autonomes à Montréal.

Une des belles qualités de St-Louis est son authenticité. Certains entraîneurs jouent un personnage lorsqu’ils rencontrent les médias, ou même lorsqu’ils parlent avec leurs joueurs, mais pas St-Louis. Lorsqu’on l’écoute, on a l’impression de prendre une bière avec lui. Chose certaine, on peut dire qu’il est rafraîchissant et je peux dire qu’il m’impressionne.

-Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Une chance pour Montembeault

Samuel Montembeault profite de la blessure de Andrew Hammond pour gagner des points. Comme Carey Price fait des progrès et que Jake Allen se rapproche d’un retour au jeu, il fait bien d’en profiter et il doit avoir le couteau entre les dents. Il joue pour un nouveau contrat, mais il doit convaincre l’organisation que, la saison prochaine, un duo Price-Montembeault serait aussi rassurant qu’un duo Price-Allen. Ce n’est pas encore le cas. Quant à Cayden Primeau, je crois qu’il est encore ébranlé par ses contre-performances ; Martin St-Louis a raison de le protéger. Il doit toutefois travailler d’arrache-pied pour être prêt le moment venu.

Le retour de Price

Les images que l’on a vues de Carey Price à l’entraînement sont encourageantes. Je souhaite vraiment qu’il joue d’ici la fin de la saison. Ça lui ferait tellement de bien, et les récents succès de l’équipe sont certainement une source de motivation pour son retour au jeu. Avant de revenir, il doit toutefois être en pleine confiance. Il ne devrait pas jouer s’il craint que son genou ne soit pas capable de tenir le coup.

Shesterkin et le trophée Hart

L’excellent gardien des Rangers de New York Igor Shesterkin a connu une semaine difficile. Je ne suis pas surpris, car ça se produit au moment où l’on commence à parler de lui et du trophée Hart. J’ai vécu la même chose en 2002. Un journaliste de New York m’avait interviewé à la fin de mars au sujet du trophée Hart, puis lorsque j’ai commencé à réaliser que j’avais une chance de le gagner, mon état d’esprit a changé. J’ai commencé à penser à mes statistiques ; ma préparation n’était plus la même. Le 23 mars, à Nashville, j’avais accordé un but à la 49e seconde de jeu ; après 10 minutes, c’était 3 à 0. Michel Therrien m’avait retiré de la rencontre. Heureusement, je m’en suis remis et j’ai accordé un total de sept buts à mes sept matchs suivants, après quoi on a réussi à se qualifier pour les séries.