Tom Brady, comme Guy Lafleur

Un fan fini de Tom Brady et évidemment un spéculateur averti a payé 518 000 $ en vrais dollars, pour acheter à l’encan le ballon lancé par Brady pour sa dernière passe de touché.

C’était samedi soir au New Jersey. Le lendemain, Tom Brady annonçait son retour au jeu et la valeur du ballon se dégonflait. Quand même ironique pour le ballon d’un grand quart-arrière coincé dans un scandale passé à l’histoire comme le Deflategate.

Personnellement, je considère que la NFL n’a jamais prouvé hors de tout doute raisonnable que Brady avait lancé des ballons dégonflés ce jour d’automne. Il aurait été acquitté devant une vraie cour de justice.

Une tournée d’adieu

Là n’est pas le point. Je suis heureux de ce retour au jeu parce que les amateurs de football vont avoir droit une année de plus aux performances du plus grand quart-arrière de l’histoire de la NFL. Quoiqu’en pense Louis Devillemercier avec ses magnifiques envolées sur les ondes de radio.

Heureux aussi que Tom Brady puisse jouir d’une tournée de l’Amérique de la Californie au Southern Belt avec une pointe à New York où les réseaux de télévision et surtout les fans pourront lui rendre un hommage bien mérité.

Guy Lafleur a eu droit à cette tournée à sa dernière saison avec les Nordiques de Québec et Wayne Gretzky l’a imité. Les plus grands transcendent leur sport et touchent à toute la société qui les a applaudis ou hués.

La Ligue nationale de football maîtrise l’art du marketing. Même si le football est sans doute le sport le plus collectif dont on puisse rêver, on sait honorer les grands avec une classe et une émotion touchantes.

Non seulement Brady va-t-il recevoir des hommages dans les huit villes, plus celles des éliminatoires s’il conduit encore les Boucaniers dans les séries, mais en plus tous les médias des équipes visiteuses à Tampa Bay vont profiter de l’occasion pour souligner l’évènement. Parce que ça sera sans doute le dernier match contre les Bears de Chicago ou les Steelers de Pittsburgh selon les exigences du calendrier complexe de la NFL.

Peut-être que Brady et l’organisation vont demander une certaine discrétion, peut-être va-t-on plaider le respect de la préparation de l’athlète avant un match important...

Mais qu’on s’y prenne comme on le voudra, Brady mérite un chaleureux tour de piste. Surtout qu’à 44 ans, il a encore été plus brillant que Lafleur et Gretzky dans leur dernière saison.

Grande victoire de (!) de Kim Clavel

Kim Clavel a défendu sa ceinture WBC Silver contre Mariela Ribera Valverde. Un combat pour un titre mineur. Qu’avait fait Mme Valverde pour mériter cet honneur ? Elle avait remporté ses neuf dernières victoires contre des boxeuses QUI N’AVAIENT JAMAIS GAGNÉ UN COMBAT !

Je répète. Toutes des débutantes ou de braves dames qui avaient perdu le seul combat qu’elles avaient disputé. La Bolivienne n’a jamais gagné contre une boxeuse qui avait UNE victoire à sa fiche. J’ai fouillé tout le BoxRec pour trouver l’exception, rien à faire.

Je comprends que le promoteur Yvon Michel voulait donner la chance à Clavel de se désennuyer un peu avant son duel de championnat en avril, mais Mariela Ribera Valverde, c’est le fond d’un puits insondable. Même la pauvre Jeanette Zacarias Zapata, qui est morte après sa sortie du ring à la suite d’un combat en août au Stade IGA, avait une fiche meilleure que celle de Valverde.

Coudon, y a personne à la Régie des alcools, des courses et des jeux qui a le numéro de téléphone de Laurent Poulin de Boxingtown ?

L’effet Big Brother

Qu’on me comprenne bien. Kim Clavel est populaire et mérite cette popularité. Elle a été une bonne joueuse dans l’édition 2021 de Big Brother à Noovo et y a gagné une visibilité payante pour ses promoteurs. De plus, elle a été une courageuse aidante lors de la première épouvantable vague de COVID-19 avant qu’on ne découvre un vaccin qui marche un tantinet.

Clavel peut maintenant vendre des tickets de boxe. Chez les femmes, elle est l’exception.

Mais l’adversaire qu’on lui a offerte sur un plateau vendredi était indigne de la boxeuse de classe mondiale qu’elle est devenue. Et c’était un soulagement quand l’arbitre a signalé la fin du combat. On avait évité un autre drame.

La COVID-19 a le dos large et le plateau des boxeuses est très réduit. Mais on n’est pas obligé de monter des combats avec ce cynisme.