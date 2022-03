Un Salon du livre comme avant la pandémie

Après avoir été annulé in extremis en 2020 et en 2021 chaque fois à cause d’une vague de COVID-19, le Salon international du livre de Québec (SILQ) se prépare à accueillir autant d’auteurs et de lecteurs qu’il le souhaite au Centre des congrès, comme il le faisait avant la pandémie, du 6 au 10 avril.

Le port du masque sera la seule mesure anti-COVID en vigueur durant les cinq jours de ce qui sera, dixit le directeur général Daniel Gélinas, «le premier événement d’envergure à être présenté dans la ville de Québec dans des conditions presque normales».

Ce retour à la normalité se traduira par la présence de plus de 800 auteurs et autrices en provenance de près de 400 maisons d’édition. Au total, environ 80 % des kiosques sont réservés.

Plus de 15 000 écoliers sont aussi attendus dans le cadre des traditionnelles visites scolaires.

Bref, l’organisme règne. «La rencontre entre les auteurs et le public va avoir lieu», s’est réjoui Daniel Gélinas.

Émotions

Il était temps. Dans l’entourage du SILQ, les trois dernières années ont été longues. On a pu le constater quand André Crochetière, le coordonnateur des opérations du salon, a refoulé des larmes à trois reprises en s’adressant aux médias.

Photo Stevens LeBlanc

«C’est très émotif», a pour sa part exprimé la directrice des communications, Johanne Mongeau.

«On le sent chez les gens de Québec quand ils nous parlent du salon», a-t-elle signalé.

Auteur.e Studio enfin

Victime de la COVID en 2021, la nouvelle série d’entretiens/performances Auteur.e Studio pourra enfin être présentée.

Contrairement à ce qui était prévu dans son format hybride virtuel/présentiel de l’an dernier, les grands noms de la littérature de l’étranger n’y seront pas en 2022. Six auteurs québécois se relaieront pour répondre aux questions de l’animatrice Claudia Larochelle (voir encadré).

«Pour les auteurs internationaux, voyager était encore compliqué, mais on y reviendra l’année prochaine», a assuré Daniel Gélinas.

Course contre la montre

Pour livrer un salon presque normal, les organisateurs ont dû livrer une course contre la montre. Ils ont mis sur pied, en moins de trois mois, un événement qui prend au moins deux fois plus de temps à organiser en temps normal.

Après le Salon du livre de Montréal, qui s’était bien déroulé à l’automne 2021, la préparation allait pourtant bon train, mais le variant Omicron a ramené tout le monde à la case départ, dans le temps des Fêtes.

«Au début janvier, on a avancé un plan B, puis ça s’est estompé rapidement à la mi-janvier. Nous avons parlé aux distributeurs et leur avons dit que s’ils embarquaient, ils n’auraient aucune contrainte financière en cas d’annulation. En deux jours, 80 % ont dit oui», a raconté Daniel Gélinas.

Pour tous les détails de la programmation et la vente de billets, rendez-vous au silq.ca

Les vedettes de la série Auteur.e Studio