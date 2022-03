Un top 10 dans la mire de St- Germain

Insatisfaite de sa saison, la slalomeuse Laurence St-Germain souhaite clore le calendrier de la Coupe du monde de belle façon.

St-Germain sera en action, samedi, à l’occasion de la finale de la Coupe du monde qui sera présentée à Méribel, en France. Après avoir percé le top 10 au classement cumulatif l’an dernier, la skieuse de Saint-Ferréol-les-Neiges a glissé en 19e place cette année.

« Je n’ai pas connu la saison souhaitée, a-t-elle indiqué. Je suis déçue d’avoir manqué de constance. J’ai terminé en 8e place à Schladming, en janvier, mais j’ai aussi connu des sorties de piste et de moins bons résultats. J’aurais aimé qu’il reste plus d’épreuves afin que je puisse me reprendre. »

« À Méribel, j’ai une dernière chance de finir la saison sur une bonne note, poursuit celle qui a pris le 17e rang aux Jeux olympiques de Pékin. Mes entraînements vont bien et j’avais bien skié à Are, en Suède, lors de la dernière Coupe du monde, même si le résultat (20e place) n’était pas satisfaisant. Je connais des départs explosifs, aspect que je voulais améliorer cette année, mais j’ai commis plusieurs erreurs pour me retrouver en 15e place après ma première descente. »

St-Germain ne baisse pas les bras pour le dernier rendez-vous de la saison.

« Je vise un Top 10, a-t-elle affirmé. Ça va dépendre de la façon dont les autres filles vont skier, mais un Top 10 pourrait me permettre de terminer dans le Top 15 au cumulatif, ce qui me favoriserait la saison prochaine pour les dossards au départ. J’ai reculé beaucoup, mais j’aimerais retourner dans le Top 15. »

« Il est trop tard pour apporter des changements et je vais miser sur la même approche que lors de mes dernières courses, ajoute l’ancienne skieuse de l’Université du Vermont dans la NCAA. Je veux être agressive et limiter les erreurs. »

Comment explique-t-elle ses problèmes de constance ?

« Mes objectifs étaient plus élevés cette année et je visais notamment de remporter une médaille aux Jeux. Mes résultats sont le reflet de mes performances à l’entraînement. Pour le moment, je me concentre sur ma dernière course et je tracerai le bilan de ma saison au retour à la maison pour trouver ce qui n’a pas fonctionné. Je veux apporter les correctifs en prévision de la prochaine saison et du prochain cycle olympique. Le plan est de me rendre aux Jeux de 2026 à Cortina. J’ai encore beaucoup de motivation et je crois en mon potentiel. »

Nouvelle piste

St-Germain se produira pour la première fois de sa carrière à Méribel, qui accueillait depuis ses débuts sur le grand cirque blanc les épreuves de vitesse, lesquelles sont présentées cette année à Courchevel. « C’est super excitant de découvrir une nouvelle piste, a-t-elle souligné. J’ai vraiment hâte. »

Deux courses pour Gagnon

À Courchevel, Marie-Michèle Gagnon sera en action dès mercredi alors que la descente sera au programme. Lundi et mardi lors des séances d’entraînement chronométrées, la skieuse de Lac-Etchemin a terminé respectivement en 13e et 11e position.

Se pointant au 14e rang du classement cumulatif, Gagnon a signé sa meilleure performance à Zauchensee, en Autriche, le 15 janvier, alors qu’elle a pris le 5e rang. Elle compte aussi deux 8e place, dont une aux Jeux de Pékin.

Gagnon prendra aussi le départ du Super G, jeudi, épreuve où elle a connu moins de succès cette année, comme en témoigne sa 26e position au cumulatif.

Elle avait terminé en 11e place en 2021.