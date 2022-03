Une jeune fille de 10 ans battue en pleine rue à Montréal

Une jeune fille de 10 ans été attaquée sauvagement en pleine rue à Montréal lundi.

La jeune avait été attaquée par un homme alors qu’elle rentrait de l’école pour le dîner, dans l’arrondissement de Pointe-aux-Trembles, dans l'est de l'île.

«Cet homme fixait ma nièce en route vers la maison, et ma nièce bien élevée et toujours aussi aimante de nature, a souri à cet homme sans savoir ce qu’il pouvait lui faire», a écrit sa tante, dans une publication devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit le visage de la jeune fille, tuméfié.

L’homme l’aurait projetée au sol avant de la marteler de coups au visage.

Le SPVM confirme qu’une enquête a été établie en lien avec les événements. Un homme de 21 ans a déjà été arrêté. Les enquêteurs émettent l’hypothèse qu’un historique en santé mentale pourrait être en cause.

À VOIR AUSSI