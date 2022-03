Voici les expériences autochtones les plus WOW à vivre au Canada

Le tourisme autochtone, c’est apprécier la beauté de la nature à travers les yeux des Premières Nations, goûter à leur hospitalité légendaire et nouer des liens profonds sur la base de leur histoire et leurs traditions.

Depuis des millénaires, les peuples autochtones ont élu domicile sur les terres canadiennes. Aussi diverses et authentiques soient-elles, les Premières Nations ont conservé bon nombre de traditions ancestrales, et nous proposent de se joindre à eux pour vivre des expériences transformatrices sur leurs territoires traditionnels. Elles nous invitent à voyager dans l’imaginaire et la sagesse des contes, transmis au fil des générations.

Suivez le guide: Destination Autochtone nous présente les expériences autochtones les plus WOW à vivre au Canada. Allez à la rencontre de personnes inoubliables et vivez des moments mémorables!

Aventure: des activités qui ont du mordant

Ceux pour qui les vacances riment avec aventure seront servis. Avec une liste d’activités incluant le kayak, le rafting, la planche à pagaie, la randonnée pédestre, et l’équitation en été, ainsi que la motoneige, le traîneau à chiens, le ski de fond et la pêche sur glace en hiver, ces destinations ont de quoi vous garder actif!

Des entreprises avec lesquelles partir à l’aventure Gros Morne Adventures Terre-Neuve-et-Labrador Randonnée pédestre, kayak de mer et planche à pagaie En savoir plus Wat'chee Expeditions Manitoba Observation des ours polaires dans leur habitat naturel et hébergement en nature En savoir plus Arctic Bay Adventures Nunavut Motoneige, traîneau à chiens et pêche sur glace En savoir plus North Star Adventures Territoires-du-Nord-Ouest Observation des aurores boréales, canot-camping, motoneige et traîneau à chiens En savoir plus X

Culture: au cœur des traditions

L’une des façons d’en apprendre davantage sur les endroits que l’on visite est de s’imprégner de la culture locale en visitant les événements, les festivals, les musées, les expositions et les restaurants.

Vivez de véritables expériences immersives dans l’une ou l’autre de ces destinations prisées!

4 expériences culturelles à vivre Shakat Tun Adventures Yukon Contes, repas traditionnels, perlage, piégeage et fabrication de tambours En savoir plus Lennox Island Development Corporation Île-du-Prince-Édouard Pow-wow, démonstrations et performances, ateliers d’artisanat, contes et légendes et visites guidées En savoir plus Eskasoni Cultural Journeys Nouvelle-Écosse Expérience immersive, musique, cuisine et folklore En savoir plus Metis Crossing Alberta Contes, démonstrations culturelles et sites patrimoniaux En savoir plus X

Hébergements: prolongez l’expérience

Alors que certains voudront vivre l’expérience authentique en séjournant dans une tente rustique, d’autres se laisseront tenter par la formule glamping (camping de luxe), ou encore par un gite ou un hôtel-boutique.

Bref, peu importe votre clan, il existe un logis pour vous plaire parmi les adresses suivantes.

De magnifiques hébergements où séjourner Siwash Lake Resort Colombie-Britannique Hébergement en nature, tente de luxe, chambre luxueuse dans le ranch et loft privé dans la grange En savoir plus Red Bank Lodge Nouveau-Brunswick Gite chaleureux et hébergement en nature En savoir plus Hôtel-Musée Premières Nations Québec Hôtel-boutique 4 étoiles En savoir plus Dakota Dunes Resort Saskatchewan Centre de villégiature complet et hébergement moderne En savoir plus X

Plongez dans les traditions millénaires des peuples autochtones du Canada! Planifiez dès maintenant votre voyage* sur Destination Autochtone.

*À noter que l'Association touristique autochtone du Canada se conforme aux décisions et aux directives des communautés autochtones et de leurs dirigeants quant aux mesures de santé publique. La visite de certaines régions peut être restreinte, en raison de la pandémie, alors vérifiez bien l'accessibilité de votre destination aux visiteurs à la période convoitée.