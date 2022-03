Vous vous sentez coupable de vous absenter du travail? Vous n'êtes pas seul!

Depuis le début de la pandémie, les Québécois prennent en moyenne une journée supplémentaire par année d’absence du travail, mais c’est rarement de gaieté de cœur puisque de plus en plus de Québécois ressentent de la culpabilité lorsqu’ils doivent s’absenter.

«C’est normal de ressentir une forme de culpabilité. On est quand même dans une culture de performance, donc de dire ''Ah je vais avoir quelque part une faille donc je ne serai pas dans ce côté parfait là'', ça peut être confrontant», a assuré la Dre Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue et professeure associée à l'UQAM.

La pression sociale, l’impression de laisser ses collègues tomber et l’opinion de ses pairs représentent une véritable épée de Damoclès qui pend au-dessus de la tête de plusieurs

«Chez les gens qui se sentent coupables, souvent ce sont de très bonnes personnes qui veulent bien faire les choses. Ceux qui sont déjà anxieux socialement, ça va peut-être rendre la culpabilité encore plus présente», a ajouté la Dre Amélie Seidah, psychologue.

Pourtant depuis le début de la pandémie, les patrons sont sans équivoque : à l’apparition du moindre symptôme lié à la COVID-19, les employés sont priés de s’absenter et de s’isoler

«Il faut distinguer la vraie culpabilité de la fausse culpabilité. La vraie, c’est qu’on a fait quelque chose de mal, puis c’est sain et bon d’avoir la culpabilité (...), mais si c’est vraiment de la culpabilité excessive, on peut enlever un peu de pression», a expliqué la Dre Seidah.

Les professionnels de la santé sont catégoriques à ce sujet : prendre soin de sa santé doit également inclure prendre soin de sa santé mentale.

«On prend congé, on essaye de se reposer, mais on essaie aussi de vivre des plaisirs parce que la culpabilité peut faire en sorte de dire ''j’ai pris congé parce que je suis malade donc il ne faut quand même pas que j’aille du plaisir dans cette journée-là''. Au contraire, c’est important d’aller renouer avec ce plaisir pour faire le plein d’énergie», a conseillé Dre Beaulieu-Pelletier.

«Non seulement important, c’est de notre devoir que de prendre soin de soi. Donc je dirais que même si on se sent coupable, on le fait quand même parce que ce n'est pas de la vraie culpabilité. On n’est pas en train de faire quelque chose de mal, on est en train de prendre soin de soi», a précisé la Dre Amélie Seidah.

