Vues d’Afrique en mode hybride

Après avoir été présenté exclusivement en ligne en 2020 et en 2021 en raison de la pandémie, le Festival international de cinéma Vues d’Afrique misera cette année sur une formule hybride qui se déroulera en deux temps, du 26 mars au 10 avril.

Ainsi, du 26 au 31 mars, une douzaine de longs métrages seront offerts en ligne sur la plateforme tv5unis.ca, qui a accueilli les deux dernières éditions virtuelles du festival. La 38e édition de Vues d’Afrique se déplacera ensuite à la Cinémathèque québécoise, où plus d’une centaine de films (dont 18 longs métrages) seront projetés, du 1er au 10 avril.

Comme chaque année, la programmation du festival permettra aux cinéphiles de voyager aux quatre coins de l’Afrique. C’est le film Haut et fort, du cinéaste marocain Nabil Ayouch (Razzia), qui lancera le bal, en ouverture le 1er avril. Le long métrage raconte l’histoire d’un ancien rappeur qui se fait engager dans un centre culturel d’un quartier populaire de Casablanca.

La marraine du festival, l’actrice et réalisatrice franco-sénégalaise Aïssa Maïga, présentera quant à elle son nouveau documentaire, Marcher sur l’eau, qui s’intéresse aux conséquences du réchauffement climatique sur l’accès à l’eau, au Niger.

Guédiguian en compétition

La compétition des longs métrages de fiction proposera sept œuvres, dont Les trois lascars de Boubakar Diallo (Burkina Faso), Vivre pour t’aimer de Kande Fatoumata (Guinée) et Twist à Bamako, la plus récente offrande du cinéaste français Robert Guédiguian (Les Neiges du Kilimandjaro).

Soulignons enfin que la série Exterminez toutes les brutes, présentée à HBO l’an passé, sera offerte gratuitement au public le samedi 2 avril et le dimanche 10 avril, à 15 h 30, dans la grande salle de la Cinémathèque. Cette série réalisée par Raoul Peck revient sur la colonisation et les multiples génocides, ainsi que sur leurs conséquences reliées à l’impérialisme et au suprémacisme blanc.