MORGAN, Hélène

C'est avec le coeur lourd que la famille vous annonce qu'Hélène est décédée paisiblement à l'hôpital Arnprior and District Memorial le matin du vendredi 11 mars 2022; Hélène Evelyna Morgan d'Arnprior était dans sa 89e année.Épouse bien-aimée de feu Ronald "Ron" Morgan (26 avril 2004), elle était la mère bien-aimée de: Ray (Dale) de Braeside; Lesley Sincavage (Steve) de Salt Lake City, Utah et Joanne McGrath (Joel) d'Ottawa; la grand-mère chérie et fière de: Morgan McGrath (Katrina Knispel) de Surrey, en Colombie-Britannique, et Neil McGrath (Courtney Wheelton) de Whitehorse, Yukon; chère soeur de Jacqueline Dicaire (feu Roger), Monique Lapointe et Françoise Lapointe. Elle fut prédécédée par ses parents: Lucien et Germaine (née Séguin) Lapointe ainsi qu'une soeur, Odette Besse (Richard). Lui survivent également des nièces et des neveux et de merveilleux amis.Les arrangements ont été confiés à la maison funéraire et chapelle:où les visites auront lieu le lundi matin, 21 mars, de 9h30 à 10h45. Un hommage à Hélène suivra dans la Chapelle Familiale Pilon à 11h. Le service sera diffusé en direct sur le Web pour ceux qui souhaitent nous rejoindre depuis leur domicile.En mémoire d'Hélène, un don à la Arnprior Regional Health Foundation ou à la Arnprior Humane Society serait apprécié.famillepilon.ca