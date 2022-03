BABIN, Jean-Maurice



Le 5 mars 2022, à l'hôpital Cité de la Santé de Laval, est décédé M. Jean-Maurice Babin, époux de feu Monique LaSalle, à l'âge de 83 ans.Il laisse dans le deuil sa fille Annie, son gendre Christian Duceppe, ses petits-enfants Laurent et Corinne, ses frères et ses soeurs Théodore, Étienne, Rose-Aimée et Armande, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces et amis.Jean-Maurice est parti très vite, mais constamment entouré d'amour.Remerciements particuliers au Dr Christian Fodda et au personnel des soins intensifs. Votre humanité et votre dévouement ont adouci les heures difficiles. Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.La famille recevra les témoignages de sympathie le, de 11h à 16h30 suivi du service funéraire au complexe :Les marques de sympathie peuvent se traduire par des dons In Memoriam à la Fondation de l'hôpital Cité de la Santé de Laval ou la Fondation des Canadiens pour l'enfance.