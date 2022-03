LUSSIER, Richard



À Montréal, le 7 février 2022, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Richard Lussier, fils de feu Jean-Marie Lussier et feu Florence Aloi.Il laisse dans le deuil, sa soeur Ghislaine Lussier, son frère Serge Lussier (Lise Tessier), sa belle-soeur Diane Lussier épouse de feu Yvon Lussier, ses neveux Martin (Caroline), Éric (Jocelyne) et Jonathan, ses petits-neveux et sa petite-nièce, Félix-Olivier, Antoine et Mély-Ann, ainsi qu'autres parents et amis(es).Aucune cérémonie n'aura lieu.