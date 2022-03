CHARRON, Marcel



À Laval, le 14 mars 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé Marcel Charron, époux de Louisette Rousseau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Sylvie-Gabrielle (Jean-Daniel Amesse), Johanne, ses petits-fils Migaël et Antoine, son arrière-petite-fille Loü, ses soeurs : Micheline, Danielle, Chantale et Irène, son frère Mario, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le samedi 19 mars 2022 de 14h à 18h, une célébration sera célébrée au même endroit à 17h30.