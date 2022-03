BERNIER, Mireille



C'est avec une très grande tristesse que nous vous faisons part du décès de Mireille Bernier survenu à l'âge de 75 ans, le 14 février 2022.Elle laisse dans le deuil son époux André Vaillancourt, ses enfants Bruno (Stéphanie Leclerc) et Marie-Hélène (Sébastien Leblanc), ses petits-fils adorés Julien et Louis, ainsi que ses soeurs Odette, Claudine (Michel Goulet), Lise (feu André Binette), Denise (Serge Houde) et Huguette (Gilles Beaulieu).Elle laisse aussi dans le deuil de très nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au :SAINTE-JULIE, QC, J3E 1W7Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 9 avril 2022 entre 13h et 17h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon à 17 h.À la mémoire d'une personne irremplaçable, un don à la Société de leucémie et lymphome du Canada est suggéré.