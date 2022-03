BRUNEAU LARAMÉE, Réjeanne



Au Centre hospitalier de Ste-Agathe, le 8 mars 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Réjeanne Laramée, épouse de feu Philippe Bruneau.Elle laisse dans le deuil ses fils: Gaétan (Renée Brault) et Gilles (Claudine Valiquette) et feu Bernard (Martine Arbour), ses petits-enfants: Roxanne, Jean-Philippe, Alexandra, Jules, Jeanne, Alice, Emma et Marie, ses arrière-petits-enfants: Charles, Louis, Noah, Rose et Mahée, ses frères: Jean-Paul, Ernest et Robert ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.Les funérailles seront célébrées en l'église de La Minerve le samedi 19 mars 2022, à 11 heures.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière du même endroit à une date ultérieure. Direction funéraire:Nous offrons à la famille éprouvée nos plus sincères condoléances.