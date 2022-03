TROTTIER (née DUFRESNE)

Pauline



De St-Eustache, autrefois d'Oka, le jeudi 23 décembre 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Pauline Trottier (née Dufresne), épouse de feu André Trottier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Colombe (feu Gilles) et Serge (Diane), ses petits-enfants Caroline (Daniel), Pascal, Richard (Nathalie) et Maxime (Nadine), ses arrière-petits-enfants Mégane, Laurie, Maude, Zachary, Loïc et Eliane, ses frères et soeurs Marcel, Denis, Pierrette et Colette, ses neveux et nièces, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 mars 2022, de 14h à 16h, au :146, RUE ST-LOUISST-EUSTACHE, QC, J7R 1Y2Une cérémonie en son honneur aura lieu le jour même à 16h, dans le salon immédiat.